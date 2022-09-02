США планируют выделить Украине более $13 млрд на военное оборудование и разведку

По словам Шаланды Янг, главы Административно-бюджетного управления в Белом доме, мир сплотился в помогает Украине. И нельзя допустить, чтобы эта поддержка останавливалась.

В пятницу представители Белого дома сообщили, что президент США Джо Байден запросит у Конгресса выделение Украине экстренного финансирования. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

11,7 млрд долларов должны пойти на поставки вооружений и поддержку работы правительства, еще 22,4 млрд долларов — это помощь в связи с последствиями пандемии COVID-19, поскольку осенью ожидается очередная волна заболеваний.

Шаланда Янг, возглавляющая Административно-бюджетное управление в Белом доме, отметила, что 2 млрд пойдут на устранение последствий, которые война в Украине оказала на поставки энергоресурсов и снижение расходов на энергетику в будущем.

Согласно публикации, из запрошенных 13,7 млрд:

4,5 млрд долларов пойдут на оборудование;

2,7 млрд долларов — на военную, разведывательную и прочую поддержку в оборонной сфере;

4,5 млрд долларов — на прямую поддержку бюджета Украины;

1,5 млрд пойдут на закупку урана для американских АЭС, таким образом планируется компенсировать возможное сокращение поставок российских энергоносителей;

500 млн долларов — на пополнение Стратегического нефтяного запаса.

Запрос на предоставление финансирования на общую сумму 47,1 млрд долларов поступит в преддверии завершения финансового года, 30 сентября. Конгресс пока не утвердил бюджет на 2023 год, поэтому американским законодателям, вероятно, понадобится прибегнуть к временным мерам финансирования, что предоставит больше времени для обсуждения крупного проекта финансовой поддержки.

Сообщается, что запрос Белого дома также предполагает выделение финансирования в размере 3,9 млрд долларов на борьбу со вспышкой обезьяньей оспы и 6,5 млрд — на помощь пострадавшим от стихийных бедствий.

С начала масштабного вторжения российских войск в Украину 24 февраля администрация США предоставила Украине помощь в сфере безопасности в размере свыше 13,5 млрд долларов, еще 7 млрд были выделены в качестве грантов на финансирование работы правительства и 1,5 млрд — на помощь беженцам. Янг сказал, что около 3/4 утвержденной Конгрессом помощи Украине уже выделены или освоены.

"Мы сплотили мир, чтобы поддержать народ Украины, который защищает свою демократию, и мы не можем допустить, чтобы эта поддержка остановилась", — пояснила Янг.

Напомним, что Украина получит от ЕС новый пакет помощи в размере 5 млрд евро, средства пойдут на поддержку экономики.

Ранее Фокус сообщал, что, по словам министра экономики Свириденко, экономика Украины начнет расти с 2023 года. Основными факторами экономического роста должно стать: возвращение украинцев из-за рубежа, создание рабочих мест, а также восстановление предприятий.