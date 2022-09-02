США планують виділити Україні понад $13 млрд на військове обладнання та розвідку

За словами Шаланди Янг, глави Адміністративно-бюджетного управління в Білому домі, світ згуртувався в Україні. І не можна допустити, щоб ця підтримка зупинялася.

У п'ятницю представники Білого дому повідомили, що президент США Джо Байден запросить у Конгресу надання Україні екстреного фінансування. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

11,7 млрд доларів мають піти на постачання озброєнь та підтримку роботи уряду, ще 22,4 млрд доларів — це допомога у зв'язку з наслідками пандемії COVID-19, оскільки восени очікується чергова хвиля захворювань.

Шаланда Янг, яка очолює Адміністративно-бюджетне управління у Білому домі, зазначила, що 2 млрд підуть на усунення наслідків, які війна в Україні зробила на постачання енергоресурсів та зниження витрат на енергетику в майбутньому.

Згідно з публікацією, із запитаних 13,7 млрд:

4,5 млрд доларів підуть на обладнання;

2,7 млрд доларів — на військову, розвідувальну та іншу підтримку в оборонній сфері;

4,5 млрд доларів — на пряму підтримку бюджету України;

1,5 млрд підуть на закупівлю урану для американських АЕС, так планується компенсувати можливе скорочення поставок російських енергоносіїв;

500 млн доларів — на поповнення Стратегічного нафтового запасу.

Запит на надання фінансування на загальну суму 47,1 млрд доларів надійде напередодні завершення фінансового року, 30 вересня. Конгрес поки не затвердив бюджет на 2023 рік, тому американським законодавцям, ймовірно, знадобиться вдатися до тимчасових заходів фінансування, що надасть більше часу для обговорення великого проєкту фінансової підтримки.

Повідомляється, що запит Білого дому також передбачає виділення фінансування у розмірі 3,9 млрд доларів на боротьбу зі спалахом мавпячої віспи і 6,5 млрд — на допомогу постраждалим від стихійних лих.

З початку масштабного вторгнення російських військ в Україну 24 лютого адміністрація США надала Україні допомогу у сфері безпеки у розмірі понад 13,5 млрд доларів, ще 7 млрд виділено як гранти на фінансування роботи уряду і 1,5 млрд — на допомогу біженцям. Янг сказав, що близько 3/4 затвердженої Конгресом допомоги Україні вже виділено чи освоєно.

"Ми згуртували світ, щоб підтримати народ України, який захищає свою демократію, і ми не можемо допустити, щоб ця підтримка зупинилася", — пояснила Янг.

Нагадаємо, що Україна отримає від ЄС новий пакет допомоги у розмірі 5 млрд євро, кошти підуть на підтримку економіки.

Раніше Фокус повідомляв, що, за словами міністра економіки Свириденка, економіка України почне зростати з 2023 року. Основними факторками економічного росту має стати повернення українців з-за кордону, створення робочих місць, а також відновлення підприємств.