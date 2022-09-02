5 млрд євро на економіку: Україна отримає від ЄС новий пакет допомоги, — Bloomberg

Кредитні гроші від ЄС підуть на соціальні виплати, зарплати та зміцнення економіки в умовах війни з РФ. Німеччина наполягала, щоб кошти виділялися Києву на безповоротній основі.

Європейський Союз готується наступного тижня виділити новий кредитний пакет допомоги Україні в розмірі 5 мільярдів євро. Гроші підуть на зміцнення економіки держави і виплати зарплат в умовах повномасштабної агресії з боку РФ. До відповідного рішення дипломати ЄС дійшли в п'ятницю, 2 вересня, повідомляє агентство Bloomberg.

Цей пакет стане частиною більшого пакета в 9 млрд євро, схвалений Євросоюзом у травні минулого року, проте з нього Київ отримав лише 1 млрд — у серпні 2021. Причиною стали розбіжності між країнами-членами блоку. Німеччина, яка є найбільшим донором серед країн ЄС у цьому пакеті, наполягає на наданні Україні безповоротних грантів, а не кредитної допомоги, стверджуючи, що вища сума боргу Києва завдасть ще більших збитків економіці, що наближається до дефолту.

У публікації зазначається, що держави ЄС схвалили 5-мільярдний пакет, тоді як Європейська комісія та уряди країн продовжують обговорювати деталі виділення 3 млрд євро, що залишилися. Під час зустрічі лише Угорщина утрималася від підтримки рішення з огляду на її побоювання з приводу розподілу внесків у пакет між країнами.

У першій половині року ЄС виплатив Україні 1,2 млрд євро екстреного кредиту для підтримки економіки. Всього з 2014 року блок надав Києву понад 5 млрд євро для підтримки реформ.

За оцінками МВФ, проведеними раніше цього року, український уряд потребує фінансової підтримки в розмірі близько 5 мільярдів євро на місяць, щоб залишатися платоспроможним.

Нагадаємо, раніше міністр економіки України Юлія Свириденко розповіла, які фактори сприятимуть зростанню економіки держави вже у 2023 році.

Тим часом, за даними аналітиків, економіка Росії за три місяці війни проти України відкотилася на 4 роки тому.