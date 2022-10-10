Starlink и генераторы помогут наладить связь и Интернет в Украине, — Федоров

Министр цифровой трансформации сообщил, насколько сильно повреждена телеком-инфраструктура регионов Украины, попавших под ракетный обстрел 10 октября.

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Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем телеграм-канале информировал украинцев относительно того, как продвигаются дела с починкой поврежденного телеком-оборудования украинских операторов связи.

По словам чиновника, в тех городах, на территорию которых пришлось наибольшее количество "прилетов", интернет-провайдеры продолжают обеспечивать клиентов связью благодаря подключению систем к генераторам. Он отметил, что компаниям будут поставлены дополнительные генераторы и запасы топлива в ближайшее время. Также потерю связи поможет восполнить спутниковый оператор Starlink.

"Со своей стороны помогаем снабдить их (провайдеров, — ред.) дополнительными генераторами и достаточным запасом топлива, а также Старлинками. Чтобы сохранить Интернет и мобильную связь, пока не возобновится электроснабжение", — написал Федоров.

Министр заявил, что работа сотен базовых станций мобильных операторов уже возобновлена, и в этом заслуга поставщиков электроэнергии. "Это особенно ощутимо в Харьковской и Сумской областях", — подчеркнул Федоров.

По данным министра, жители 6-ти украинских городов полностью или частично лишены доступа к Интернету. Речь идет о Львове, Харькове, Житомире, Сумах, Полтаве, Хмельницком. Частично интернет-связь пропала в Тернополе, Кривом Роге, Ужгороде и Киеве. В 8-ми областях наблюдаются проблемы с мобильной связью. Ссылаясь на данные украинских сотовых операторов Михаил Федоров предоставил следующую статистику:

в Харьковской области работает 41% сетей, в Запорожье — 51%, во Львовской области — 58%, в Сумской области — 59%, в Полтавской области — 70%, в Житомирской области 76%, в Киевской области — 88%, в Хмельницкой области — 88%.

Ранее мы сообщали о том, что украинские военные жаловались на перебои в работе системы Starlink.