Starlink и генераторы помогут наладить связь и Интернет в Украине, — Федоров
Министр цифровой трансформации сообщил, насколько сильно повреждена телеком-инфраструктура регионов Украины, попавших под ракетный обстрел 10 октября.
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем телеграм-канале информировал украинцев относительно того, как продвигаются дела с починкой поврежденного телеком-оборудования украинских операторов связи.
По словам чиновника, в тех городах, на территорию которых пришлось наибольшее количество "прилетов", интернет-провайдеры продолжают обеспечивать клиентов связью благодаря подключению систем к генераторам. Он отметил, что компаниям будут поставлены дополнительные генераторы и запасы топлива в ближайшее время. Также потерю связи поможет восполнить спутниковый оператор Starlink.
"Со своей стороны помогаем снабдить их (провайдеров, — ред.) дополнительными генераторами и достаточным запасом топлива, а также Старлинками. Чтобы сохранить Интернет и мобильную связь, пока не возобновится электроснабжение", — написал Федоров.
Министр заявил, что работа сотен базовых станций мобильных операторов уже возобновлена, и в этом заслуга поставщиков электроэнергии. "Это особенно ощутимо в Харьковской и Сумской областях", — подчеркнул Федоров.
По данным министра, жители 6-ти украинских городов полностью или частично лишены доступа к Интернету. Речь идет о Львове, Харькове, Житомире, Сумах, Полтаве, Хмельницком. Частично интернет-связь пропала в Тернополе, Кривом Роге, Ужгороде и Киеве. В 8-ми областях наблюдаются проблемы с мобильной связью. Ссылаясь на данные украинских сотовых операторов Михаил Федоров предоставил следующую статистику:
- в Харьковской области работает 41% сетей,
- в Запорожье — 51%,
- во Львовской области — 58%,
- в Сумской области — 59%,
- в Полтавской области — 70%,
- в Житомирской области 76%,
- в Киевской области — 88%,
- в Хмельницкой области — 88%.
Ранее мы сообщали о том, что украинские военные жаловались на перебои в работе системы Starlink.