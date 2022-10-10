Starlink та генератори допоможуть налагодити зв'язок та Інтернет в Україні, — Федоров

Міністр цифрової трансформації повідомив, наскільки сильно пошкоджено телеком-інфраструктуру регіонів України, які потрапили під ракетний обстріл 10 жовтня.

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Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі інформував українців щодо того, як просуваються справи з ремонтом пошкодженого телеком-обладнання українських операторів зв'язку.

За словами чиновника, у тих містах, на територію яких припала найбільша кількість "прильотів", інтернет-провайдери продовжують забезпечувати клієнтів зв'язком завдяки підключенню систем до генераторів. Він зазначив, що компаніям буде поставлено додаткові генератори та запаси палива найближчим часом. Також втрату зв'язку допоможе заповнити супутниковий оператор Starlink.

"Зі свого боку допомагаємо забезпечити їх (провайдерів, — ред.) додатковими генераторами та достатнім запасом палива, а також Старлінками. Щоб зберегти Інтернет та мобільний зв'язок, поки не відновиться електропостачання", — написав Федоров.

Міністр заявив, що роботу сотень базових станцій мобільних операторів вже відновлено, і в цьому заслуга постачальників електроенергії. "Це особливо відчутно у Харківській та Сумській областях", — наголосив Федоров.

За даними міністра, мешканці 6 українських міст повністю або частково позбавлені доступу до Інтернету. Йдеться про Львів, Харків, Житомир, Суми, Полтаву, Хмельницький. Частково інтернет-зв'язок зник у Тернополі, Кривому Розі, Ужгороді та Києві. У 8 областях спостерігаються проблеми з мобільним зв'язком. Посилаючись на дані українських мобільних операторів Михайло Федоров надав таку статистику:

у Харківській області працює 41% мереж, у Запоріжжі — 51%, у Львівській області — 58%, у Сумській області — 59%, у Полтавській області — 70%, у Житомирській області 76%, у Київській області — 88%, у Хмельницькій області – 88%.

Раніше ми повідомляли, що українські військові скаржилися на перебої в роботі системи Starlink.