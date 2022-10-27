Україна розробила систему управління боєм у реальному часі Delta, — Аеророзвідка

Технологія дозволяє на цифровій карті відстежувати та керувати своїми військами, а також бачить ворога на полі бою. Систему тестують прямо на полі бою.

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На закритому заході НАТО Tide Spirit українська делегація виявила систему ситуаційної поінформованості на полі бою Delta. Про це повідомляє "Аеророзвідка".

Україну представляв голова Мінцифри Михайло Федоров, а також представники Міноборони Артем Мартиненко та Сергій Гальчинський.

Система управління боєм створена для обробки та відображення інформації про свої та ворожі сили на конкретній ділянці території. Це дозволяє командирам бачити задіяну техніку та солдатів у бою. Її можна використовувати для планування операцій та завдань. Також у Delta інтегрували чат-боти.

Як працює Delta?

Delta інтегрує всі дані про ворога на цифрову картку. Збір даних походить від різних джерел, зокрема розвідки. Її робота може бути на будь-якому пристрої — ноутбуці, планшеті чи навіть телефоні. Також заявляється, що українська Delta сумісна із системами країн-членів НАТО.

Для захисту від ворожих кібератак систему оснастили сучасними засобами моніторингу підозрілої активності. У Центрі інновацій та розвитку оборонних технологій відзначили підвищену зацікавленість у колег із розробки. Завдяки тому, що її розробка та випробування проходять прямо на полі бою.

"Україна — найкращий полігон, оскільки ми маємо можливість перевірити всі гіпотези в бою та запровадити революційні зміни у військовій техніці та сучасній війні", — заявив Федоров.

Нагадаємо, США планує виділити 13 млрд доларів на військове обладнання та розвідку.

Раніше Федоров заявив, що генератори та Starlink допоможуть Україні налагодити зв'язок та інтернет після масованого обстрілу.