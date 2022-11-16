Не тільки дрони та артилерія: який софт використовують ЗСУ для знищення ЗС РФ

Українські айтішники ще до повномасштабного вторгнення РФ запропонували військовим кілька програм, які особливо полюбили артилеристи.

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Для звільнення окупованих територій українські військові використовують не лише сучасну техніку, а й спеціальне програмне забезпечення, що допомагає у критичних ситуаціях. Видання Forbes з'ясувало, яким софтом користуються бійці та як він допомагає їм на полі бою.

На державному рівні в Україні розробляють систему ситуаційної поінформованості Delta. Вона показує розташування українських та російських сил на цифровій карті, попереджаючи про наближення противника чи інші небезпеки. Поки Міноборони не розкриває деталі проєкту на користь безпеки, але відомо, що запускати софт можна на ноутбуках, планшетах і навіть смартфонах.

[ + – ] Відео про систему ситуаційної обізнаності Delta

Артилерист Ярослав Шерстюк розробив для військових кілька особливих додатків, один з яких месенджер MilChat. Програму створено у 2018 році за підтримки компанії Noosphere, а зараз її використовують приблизно 60 тисяч українських захисників. У лютому командир однієї з бригад у Маріуполі наказав підлеглим встановити MilChat та передавати через нього свою геопозицію у реальному часі. Завдяки цьому командування змогло прикрити підрозділ мінометним вогнем і безпечно провести повз окупантів.

[ + – ] Як працює месенджер MilChat

Ярослав Шерстюк також розробив віртуальний балістичний калькулятор, який замінив спеціальну планшетку з лінійкою. Разом із командою айтішників він створив на основі цієї програми додаток "УКРОП" на Android та MyGun на iOS, зараз ними користуються близько 18 тисяч військових.

[ + – ] Новини про програму "УКРОП"

Після початку війни українська армія зіткнулася із проблемою застарілих карт. Для її розв'язання фонд "Армія SOS" розробив автоматизовану систему управління "Кропива". За словами співзасновника організації Олексія Савченка, зараз нею користуються близько 90% усіх українських артилеристів. Розвідники передають на спеціальний додаток координати цілей, по яких найближча батарея відкриває вогонь.

"Завдяки "Кропиві" у нас одна з найточніших артилерій у світі, американці захоплюються", — прокоментував Олег Берестовий, командир підрозділу 15-ї бригади артрозвідки.

[ + – ] Огляд автоматизованої системи управління "Кропива"

Команда програмістів із компаній "Гео-Софт", Breeze Software та Primeway Ukraine випустили програму GisArta. Спочатку вона пропонувала лише офлайн-карту, але згодом вона розвинулася в систему ситуаційної обізнаності для штабів, яка допомагає командирам на рівні дивізій та батальйонів оцінювати бойову ситуацію на місцевості та краще планувати дії.

[ + – ] Огляд софту GisArta

Як зазначає Forbes, обидві команди намагалися налагодити співпрацю з українським урядом, щоб отримати підтримку та додаткове фінансування, але офіційно "Кропиву" та GisArta так і не прийняли на озброєння, хоча у 2016 році затвердили всі необхідні документи. В результаті 2017 року фонд "Армія SOS" безплатно передав "Кропиву" державі, а зараз випускає оновлення.

Ще одна корисна програма: система під назвою "Броня", яка дозволяє військовим вражати російські війська із закритих позицій, тобто без прямої видимості цілей, використовуючи гранатомети, міномети чи танки. Як зазначає військовослужбовець Олексій Гавриш, софт дозволяє швидко обстрілювати ворожі позиції і відходити, не ризикуючи технікою чи особовим складом.

Нещодавно Мінцифри вирішило залучити до України американську компанію Palantir, капіталізація якої оцінюється в $16,6 млрд. Цей гігант укладає контракти із ЦРУ, працює на армію США та Великобританії. Як розповів заступник міністра Георгій Дубинський, Palantir надасть Міноборони України та Генштабу ЗСУ системи ситуаційної поінформованості різного рівня, які поєднують інформацію з дронів, супутників та інших джерел інформації. Крім того, після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським директор компанії Алекс Карп доручив розробляти софт для аналізу даних про воєнні злочини росіян.

Раніше "Аеророзвідка" розповіла про запуск нової української системи управління боєм Delta. Делегація з України презентувала розробку на заході НАТО Tide Spirit.

Писали також, що українські артилеристи використовують програму "Кропива" разом із САУ Caesar, отриманою від західних партнерів. Софт допомагає точно стріляти снарядами із безконтактним підривником.