Тяжче збивати: система "Сніч" дозволить дронам ухилятися від БПЛА-перехоплювачів

Українська компанія Deviro розробила систему «Сніч», покликану захистити розвідувальні безпілотники від ударів ворожих дронів-перехоплювачів.

Наразі "Сніч" випробується групою військових "бета-тестувальників". Про це представники DEVIRO розповіли порталу "Мілітарний" на виставці Defense Tech Valley 2025.

Повідомляється, що принцип роботи "Сніча" нагадує російське рішення "Уклонист". Система розпізнає в повітрі ворожі дрони-перехоплювачі, після чого автоматично запускає режим маневрування.

Модуль складається з додаткової камери, здатної виявляти російські БПЛА та давати команду на ухилення. За словами розробників, така конфігурація "не оптимальна", оскільки залишає сліпі зони.

Зважаючи на це, паралельно з польовими випробуваннями Deviro працює над версією "Сніча", яка буде покладатися на радіоелектронну розвідку (РЕР). Вона буде виявляти сигнали дронів-перехоплювачів, а також придушувати їх за допомогою вбудованої системи радіоелектронної боротьби (РЕБ), подібно до російського "Зеркальца".

Систему планують використовувати на розвідувальних дронах "Лелека-100", включаючи найновішу модель "Лелека-100M2R". Згодом перше покоління систем "Сніч" має стати загальнодоступним, після чого виробник запустить модернізацію вже наявних БПЛА.

Нагадаємо, росіяни почали встановлювати на розвідувальні безпілотники СКАТ 350М заводські модулі для ухилення від українських зенітних FPV-дронів.

Фокус також повідомляв, що російські спеціалісти в особливій економічній зоні "Алабуга" шукають рішення для захисту "Шахедів" від зенітних дронів.