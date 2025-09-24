В Україні показали новітній підводний дрон: як його будуть використовувати (фото)

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) отримала підводні безпілотні апарати Deep Tracker, здатні виконувати низку корисних задач.

Оператори безпілотних систем ДСНС в Херсонській області вже тренуються керувати новітніми підводними дронами. Відповідні кадри опублікувала пресслужба відомства в Telegram.

Співробітники ДСНС з дронами Deep Tracker Фото: ДСНС

Повідомляється, що підводні дрони будуть допомагати рятувальникам під час аварійно-рятувальних та пошукових робіт, а також в ході розмінування під водою. Судячи з фото, це техніка від канадської компанії Deep Tracker.

"Її використання — зменшення ризиків для особового складу", — наголосили у ДСНС.

Фахывець ДСНС з дроном Deep Tracker Фото: ДСНС Відео з дрона Deep Tracker Фото: ДСНС

Що відомо про дрони Deep Tracker

У травні цього року Міністерство економіки України повідомило, що підрозділи підводного розмінування ДСНС отримали 16 дронів Deep Tracker Revolution для пошуку мін та інших вибухонебезпечних предметів під водою.

Безпілотники Deep Tracker оснащені високоякісними камерами, здатними передавати зображення у якості 4К та сонарами (гідролокаторами). Дрони керуються через кабель довжиною 300 метрів та живляться від літій-іонних акумуляторів.

"Ці дрони – це очі наших саперів під водою. Два сонари, камери для візуального огляду дають зовсім інші можливості з пошуку та виявлення залишків війни у водоймах", – наголосив тоді заступник Міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

Нагадаємо, в Україні розробили підводний дрон Toloka-1000, який вже проходить останні випробування й незабаром надійде у серійне виробництво.

Фокус також повідомляв, що китайська компанія Chasing Innovation випустила підводний дрон Dory Explore, оснащений металошукачем і сіткою.