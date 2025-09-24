В Украине показали новейший подводный дрон: как его будут использовать (фото)

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) получила подводные беспилотные аппараты Deep Tracker, способные выполнять ряд полезных задач.

Related video

Операторы беспилотных систем ГСЧС в Херсонской области уже тренируются управлять новейшими подводными дронами. Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба ведомства в Telegram.

Сотрудники ГСЧС с дронами Deep Tracker с дронами Deep Tracker Фото: ГСЧС

Сообщается, что подводные дроны будут помогать спасателям во время аварийно-спасательных и поисковых работ, а также в ходе разминирования под водой. Судя по фото, это техника от канадской компании Deep Tracker.

"Ее использование — уменьшение рисков для личного состава", — отметили в ГСЧС.

Специалист ГСЧС с дроном Deep Tracker Фото: ГСЧС Видео с дрона Deep Tracker Фото: ГСЧС

Что известно о дронах Deep Tracker

В мае этого года Министерство экономики Украины сообщило, что подразделения подводного разминирования ГСЧС получили 16 дронов Deep Tracker Revolution для поиска мин и других взрывоопасных предметов под водой.

Важно

Запускает ракеты типа ATACMS: в сети показали новейший морской дрон Combat (фото)

Беспилотники Deep Tracker оснащены высококачественными камерами, способными передавать изображение в качестве 4К и сонарами (гидролокаторами). Дроны управляются через кабель длиной 300 метров и питаются от литий-ионных аккумуляторов.

"Эти дроны — это глаза наших саперов под водой. Два сонара, камеры для визуального осмотра дают совсем другие возможности по поиску и выявлению остатков войны в водоемах", — отметил тогда заместитель Министра экономики Украины Игорь Безкаравайный.

Напомним, в Украине разработали подводный дрон Toloka-1000, который уже проходит последние испытания и вскоре поступит в серийное производство.

Фокус также сообщал, что китайская компания Chasing Innovation выпустила подводный дрон Dory Explore, оснащенный металлоискателем и сеткой.