В Украине показали новейший подводный дрон: как его будут использовать (фото)
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) получила подводные беспилотные аппараты Deep Tracker, способные выполнять ряд полезных задач.
Операторы беспилотных систем ГСЧС в Херсонской области уже тренируются управлять новейшими подводными дронами. Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба ведомства в Telegram.
Сообщается, что подводные дроны будут помогать спасателям во время аварийно-спасательных и поисковых работ, а также в ходе разминирования под водой. Судя по фото, это техника от канадской компании Deep Tracker.
"Ее использование — уменьшение рисков для личного состава", — отметили в ГСЧС.
Что известно о дронах Deep Tracker
В мае этого года Министерство экономики Украины сообщило, что подразделения подводного разминирования ГСЧС получили 16 дронов Deep Tracker Revolution для поиска мин и других взрывоопасных предметов под водой.
Беспилотники Deep Tracker оснащены высококачественными камерами, способными передавать изображение в качестве 4К и сонарами (гидролокаторами). Дроны управляются через кабель длиной 300 метров и питаются от литий-ионных аккумуляторов.
"Эти дроны — это глаза наших саперов под водой. Два сонара, камеры для визуального осмотра дают совсем другие возможности по поиску и выявлению остатков войны в водоемах", — отметил тогда заместитель Министра экономики Украины Игорь Безкаравайный.
Напомним, в Украине разработали подводный дрон Toloka-1000, который уже проходит последние испытания и вскоре поступит в серийное производство.
Фокус также сообщал, что китайская компания Chasing Innovation выпустила подводный дрон Dory Explore, оснащенный металлоискателем и сеткой.