Самый дешевый в мире подводный дрон получил обновление для "охоты за сокровищами" (фото)

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Китайская компания Chasing Innovation выпустила подводный дрон Dory Explore, который отличается от стандартной модели Dory наличием металлоискателя и сети для сбора "сокровищ". Об этом пишет портал New Atlas.

Как отмечают в издании, на сегодня Dory остается самым дешевым подводным дроном в мире. Этот аппарат весом 1,1 кг может погружаться на глубину 15 м, будучи связанным электрическим кабелем с буем Wi-Fi, который буксируется по поверхности.

Дрон Dory Explore получил металлоискатель и сетку Фото: Chasing Innovation

Пользователи могут управлять дроном через приложение iOS/Android и получать изображение с его HD-камеры в режиме реального времени. Упомянутое приложение поддерживает беспроводную связь с буем на расстоянии до 15 метров. Видео записывается с максимальным разрешением 1080p/30 кадров в секунду на внутреннюю память буя объемом 16 ГБ.

Представитель Chasing Innovation в комментарии порталу заявил, что Dory получит металлоискатель и сетку в ответ на просьбы "охотников за сокровищами на YouTube". При обнаружении покрытого песком черного металла пользователь получает сигнал от мигающего красного светодиода на самом детекторе, который можно увидеть в записи камеры дрона. Сетка просто прикрепляется к детектору при необходимости.

Dory Explore управляется джойстиком Фото: Chasing Innovation

В издании отметили, что диапазон металлоискателя составляет всего около 5 см. Кроме того, операторам потребуются продвинутые навыки пилотирования дронов, чтобы выкопать обнаруженные "сокровища".

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Одним из преимуществ Dory Explore является то, что эта модель поставляется с джойстиком дистанционного управления. Этот пульт, который взаимодействует с приложением через Bluetooth, позволяет гораздо легче управлять дроном, чем через сенсорный экран телефона. В настоящее базовый пакет Dory Explore продается за 479 долларов.

Напомним, в сети появились снимки подводного дрона с обозначением Huilong или Smart Dragon тайваньской разработки. Аппарат проходит техническое обслуживание после очередного этапа ходовых испытаний.

Также сообщалось, что французское агентство по оборонным закупкам заказало у компании Exail глубоководные разведывательные беспилотники A6K-M, способные погружаться на глубину 6000 метров.