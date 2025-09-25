Германия испытала новые дроны с поддержкой 5G: как их будут использовать

Службы экстренного реагирования в Германии тестируют в рамках проекта ADELE беспилотники, предназначенные для трансляции видео с места происшествия до прибытия бригад на место.

В чрезвычайных ситуациях, таких как лесные пожары или удаленные аварии, службы спасения часто не имеют важной информации в первые минуты. Проект ADELE должен решить эту проблему с помощью 5G дронов, пишет DroneLife

Сообщается, что компания DLR разработала спасательный дрон с датчиками камер высокого разрешения и оптимизированными траекториями полета. Платформа DroNet Hub от Vodafone предоставляет властям данные о земле и дорожном движении, помогая им эффективнее утверждать безопасные маршруты полетов.

В свою очередь компания Frequentis интегрировала свои системы центра управления LifeX и ASGARD с автоматизированными системами запуска дронов. Когда экстренный вызов инициирует запуск дрона, летательный аппарат вылетает за пределы прямой видимости и транслирует видео непосредственно через сеть 5G.

"Мы немедленно передаем видео и данные датчиков в наш центр управления LifeX или ASGARD и приближающимся спасателям. Это гарантирует, что все, кто участвует в операции, имеют одинаковую, последовательную информацию о месте происшествия немедленно и в любое время, независимо от местонахождения", — отметил вице-президент Frequentis Гюнтер Граф.

По данным издания, упомянутая система сокращает среднее время реагирования на чрезвычайные ситуации с более чем девяти минут до примерно двух. Руководители проекта отмечают, что это дополнительное время может спасти кому-то жизнь.

"Когда на кону жизни людей, каждая секунда имеет значение. Теперь мы предоставляем экстренным службам цифровой инструмент, который позволяет им действовать быстрее и безопаснее в чрезвычайных ситуациях", — сказал директор по инновациям Vodafone Germany Михаэль Райнарц.

Напомним, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) получила подводные дроны Deep Tracker, которые будут помогать спасателям во время аварийно-спасательных и поисковых работ, а также в ходе разминирования под водой.

Фокус также сообщал, что исследователи из Университета Миннесоты в США разработали воздушных роботов с ИИ, запрограммированных на распознавание, отслеживание и картографирование клубов дыма в режиме реального времени. Это нужно для улучшения реагирования на лесные пожары.