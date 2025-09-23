"Страшніше, ніж ракети": Китай перетворив радянські літаки у дрони з 250 кг вибухівки

Народно-визвольна армія Китай (НВАК) представила бойовий безпілотник, створений на основі списаного винищувача J-6.

Новий безпілотник був продемонстрований на авіасалоні в Чанчуні на північному сході Китаю. Його поява підтвердила багаторічні чутки про те, що НВАК намагалася перепрофілювати свій застарілий парк J-6, пише газета South China Morning Post (SCMP).

Повідомляється, що J-20 являє собою радянський МіГ-19, який виготовлявся в Китаї за ліцензією. Він має максимальну швидкість 1,3 Маха, бойову дальність 700 км та здатен нести бомби вагою до 250 кг.

Як зазначає Interesting Engineering, в період між 1960-ми та 1980-ми роками Китай випустив тисячі J-6. За деякими оцінками, у КНР залишилося близько 3000 цих літаків, що робить нову програму економічно ефективним варіантом для ведення війни на виснаження.

Сун Чжунпін, колишній інструктор НВАК та військовий коментатор, повідомив китайським ЗМІ, що перероблений літак може використовуватися для атак на Тайвань, змушуючи острів використовувати дорогі ракети-перехоплювачі, такі як Patriot та тайванські ракети Tien Chien-2.

"Я не боюся Dongfeng [балістичних ракет], я хвилююся за цей безпілотник. Сотні або навіть тисячі цих літаків можуть злетіти роєм, що буде страшніше, ніж ракети", — сказав відставний генерал-лейтенант Тайваню Шуай Хуа-Мін в ефірі CTiTV.

Нагадаємо, на секретній випробувальній базі в китайській провінції Сіньцзян було виявлено новий малопомітний дрон типу "літаюче крило".

Фокус також повідомляв, що на авіасалоні в Чанчуні помітили невідомий безпілотник літакового типу з двома реактивними двигунами.