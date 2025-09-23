"Страшнее, чем ракеты": Китай превратил советские самолеты в дроны с 250 кг взрывчатки

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) представила боевой беспилотник, созданный на основе списанного истребителя J-6.

Related video

Новый беспилотник был продемонстрирован на авиасалоне в Чанчуне на северо-востоке Китая. Его появление подтвердило многолетние слухи о том, что НОАК пыталась перепрофилировать свой устаревший парк J-6, пишет газета South China Morning Post (SCMP).

Сообщается, что J-20 представляет собой советский МиГ-19, который изготавливался в Китае по лицензии. Он имеет максимальную скорость 1,3 Маха, боевую дальность 700 км и способен нести бомбы весом до 250 кг.

Как отмечает Interesting Engineering, в период между 1960-ми и 1980-ми годами Китай выпустил тысячи J-6. По некоторым оценкам, у КНР осталось около 3000 этих самолетов, что делает новую программу экономически эффективным вариантом для ведения войны на истощение.

Важно

"Гордость Тайваня": чем уникален новый ударный беспилотник Mighty Hornet III

Сун Чжунпин, бывший инструктор НОАК и военный комментатор, сообщил китайским СМИ, что переделанный самолет может использоваться для атак на Тайвань, заставляя остров использовать дорогостоящие ракеты-перехватчики, такие как Patriot и тайваньские ракеты Tien Chien-2.

"Я не боюсь Dongfeng [баллистических ракет], я волнуюсь за этот беспилотник. Сотни или даже тысячи этих самолетов могут взлететь роем, что будет страшнее, чем ракеты", — сказал отставной генерал-лейтенант Тайваня Шуай Хуа-Мин в эфире CTiTV.

Напомним, на секретной испытательной базе в китайской провинции Синьцзян был обнаружен новый малозаметный дрон типа "летающее крыло".

Фокус также сообщал, что на авиасалоне в Чанчуне заметили неизвестный беспилотник самолетного типа с двумя реактивными двигателями.