"Это сигнал тревоги": в Китае заметили загадочный БПЛА, который поразил экспертов (фото)

На авиасалоне в китайском городе Чанчунь был замечен неизвестный беспилотник типа "летающее крыло" с двумя реактивными двигателями.

Новый беспилотник заметили перед началом авиашоу. Он представляет собой большой бесхвостый летательный аппарат, размером примерно со средний истребитель, пишет DroneXL.

Как отмечают эксперты портала, дрон получил ряд стелс-технологий. Конструкция БПЛА включает смешанные крылья и усовершенствованные воздухозаборники двигателя (DSI), разработанные для уменьшения его радиолокационной заметности.

Сверху можно заметить выпуклость с двумя впускными отверстиями двигателя и выхлопными трубами. Это означает, что двигатели расположили глубоко в корпусе дрона, чтобы уменьшить нагрев и радиолокационную заметность.

Аналитики предполагают, что это может быть высотная платформа наблюдения длительного действия или другой тип боевого беспилотника. Видимые заклепки и швы также указывают на то, что продемонстрированный аппарат является прототипом или испытательным образцом.

В издании отметили, что этот БПЛА является лишь одним из многих передовых платформ, которые Китай представил в последние годы. Наличие на его корпусе логотипа Китайской академии наук указывает на тесное и хорошо финансируемое сотрудничество между военными, государственной промышленностью и ведущими академическими учреждениями КНР.

"Как любитель технологий и пилот, я не могу не поразиться невероятной инженерии, которая продемонстрирована. Двухреактивное бесхвостое летающее крыло — это прекрасный и сложный механизм. Это сигнал тревоги. Эпоха безоговорочного превосходства Запада в воздухе ставится под сомнение", — отметил обозреватель портала Рафаэль Суарес.

Напомним, исследователи из Чжэнчжоуского университета аэронавтики в Китае продемонстрировали новый дрон с вертикальным взлетом и посадкой необычной формы.

Фокус также сообщал, что Китай заявил об успешных испытаниях радиолокационной системы на базе искусственного интеллекта для военных самолетов.