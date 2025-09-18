"Це сигнал тривоги": у Китаї помітили загадковий БПЛА, який вразив експертів (фото)

На авіасалоні в китайському місті Чанчунь було помічено невідомий безпілотник типу "літаюче крило" з двома реактивними двигунами.

Новий безпілотник помітили перед початком авіашоу. Він являє собою великий безхвостий літальний апарат, розміром приблизно з середній винищувач, пише DroneXL.

Як зазначають експерти порталу, дрон отримав низку стелс-технологій. Конструкція БПЛА включає змішані крила та вдосконалені повітрозабірники двигуна (DSI), розроблені для зменшення його радіолокаційної помітності.

Зверху можна помітити випуклість з двома впускними отворами двигуна та вихлопними трубами. Це означає, що двигуни розташували глибоко в корпусі дрона, щоб зменшити нагрівання та радіолокаційної помітності.

Корпус нового китайського БПЛА Фото: X (Twitter)

Аналітики припускають, що це може бути висотна платформа спостереження тривалої дії або інший тип бойового безпілотника. Видимі заклепки та шви також вказують на те, що продемонстрований апарат є прототипом або випробувальним зразком.

Важливо

У виданні наголосили, що цей БПЛА є лише одним з багатьох передових платформ, які Китай представив останніми роками. Наявність на його корпусі логотипу Китайської академії наук вказує на тісну та добре фінансовану співпрацю між військовими, державною промисловістю та провідними академічними установами КНР.

"Як любитель технологій і пілот, я не можу не вразитися неймовірною інженерією, що продемонстрована. Двореактивне безхвосте літаюче крило – це прекрасний і складний механізм. Це сигнал тривоги. Епоха беззаперечної переваги Заходу в повітрі кидається під сумнів", — зазначив оглядач порталу Рафаель Суарес.

Нагадаємо, дослідники з Чженчжоуського університету аеронавтики в Китаї продемонстрували новий дрон з вертикальним зльотом і посадкою незвичайної форми.

Фокус також повідомляв, що Китай заявив про успішні випробування радіолокаційної системи на базі штучного інтелекту для військових літаків.