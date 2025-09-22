"Гордость Тайваня": чем уникален новый ударный беспилотник Mighty Hornet III

Национальный институт науки и технологий Чуншань представил новый ударный дрон Mighty Hornet III на Выставке технологий аэрокосмической обороны (TADTE) 2025 в Тайбее, который может усилить защиту Тайваня против Китая.

Это первый ударный беспилотный летательный аппарат с X-образной конструкцией крыла, который создали в Тайване. Он напоминает российский барражирующий боеприпас "Ланцет". Подробности сообщило издание Digitimes.

Mighty Hornet III может наносить автономные удары, летать в составе роев под централизованным управлением для совершения массированных атак, держаться в воздухе более 40 минут, преодолевать более 50 км и поражать бронированные цели противотанковыми боеголовками. Он может взлетать вертикально, а затем переходить в горизонтальный полет, используя единую систему привода.

По словам руководителя программы беспилотных авиационных систем Национальный институт науки и технологий Чуншань (NCSIST) Чанга Вэньцзуна, фюзеляж дрона полностью напечатан на 3D-принтере, что сокращает время разработки и производства до восьми месяцев и позволяет собрать две единицы за три дня. X-образная конструкция крыла повышает стабильность в полете для более точных ударов, а система с четырьмя роторами позволяет плавно переходить от вертикального взлета к горизонтальному полету.

Специалист добавил, что инженерам удалось добиться перехода между этими режимами полета с помощью одной силовой установки, а не двух, как обычно. Задача является одной из самых сложных в авиационной инженерии, поэтому ее успешное решение является предметом национальной гордости Тайваня.

Чанга Вэньцзун добавил, что проект отражает тесное сотрудничество NCSIST с другими компаниями из Тайваня. Разработчики несколько самых сложных препятствий в области технологий управления полетом, хотя детали не раскрыл для защиты коммерческих интересов. NCSIST называет Mighty Hornet III "гордостью Тайваня".

Малые предприятия стимулируют рост рынка дронов на Тайване. Эксперты отрасли отмечают, что за два года дроны перешли из разряда второстепенных продуктов в разряд основных на выставке TADTE. Во многом этот импульс исходит от малых и средних предприятий, насчитывающих всего несколько десятков сотрудников. До недавнего времени предприятия работали в основном независимо друг от друга, теперь же получили более четкие роли и разделяют обязанности, а конкуренты также сотрудничают, чтобы дополнять сильные стороны друг друга.

Руководители компаний признают, что правительство Тайваня поддерживает быстрое развитие беспилотных летательных аппаратов после вторжения России в Украину. С 2022 года доля критически важных компонентов местного производства выросла с 60-70% до более 95% менее чем за три года. Ожидается, что военный спрос останется основным двигателем прогресса в сфере дронов, поскольку именно сегодня они являются ключевым оружием в конфликтах от Украины до Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Раньше тайваньские компании использовали китайские двигатели T-Motor, поэтому сильно зависели от их поставок. На выставке TADTE в 2025 году более 20 местных поставщиков продемонстрировали свои двигатели, что позволяет снизить зависимость от Китая. Руководители по-прежнему уверены, что отрасль сможет достичь цели Министерства обороны по производству 50 000 дронов в течение двух лет.

Ранее компания Hanwha из Южной Кореи представила морской беспилотник Combat, с двумя пусковыми установками MLRS K239. Они могут запускать ракеты разных калибров.