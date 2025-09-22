"Гордість Тайваню": чим унікальний новий ударний безпілотник Mighty Hornet III

Національний інститут науки і технологій Чуншань представив новий ударний дрон Mighty Hornet III на Виставці технологій аерокосмічної оборони (TADTE) 2025 у Тайбеї, який може посилити захист Тайваню проти Китаю.

Це перший ударний безпілотний літальний апарат з X-подібною конструкцією крила, який створили в Тайвані. Він нагадує російський баражувальний боєприпас "Ланцет". Подробиці повідомило видання Digitimes.

Mighty Hornet III може завдавати автономних ударів, літати в складі роїв під централізованим управлінням для здійснення масованих атак, триматися в повітрі понад 40 хвилин, долати понад 50 км і вражати броньовані цілі протитанковими боєголовками. Він може злітати вертикально, а потім переходити в горизонтальний політ, використовуючи єдину систему приводу.

За словами керівника програми безпілотних авіаційних систем Національного інституту науки і технологій Чуншань (NCSIST) Чанга Веньцзуна, фюзеляж дрона повністю надрукований на 3D-принтері, що скорочує час розроблення і виробництва до восьми місяців і дає змогу зібрати дві одиниці за три дні. X-подібна конструкція крила підвищує стабільність у польоті для точніших ударів, а система з чотирма роторами дає змогу плавно переходити від вертикального зльоту до горизонтального польоту.

Фахівець додав, що інженерам вдалося домогтися переходу між цими режимами польоту за допомогою однієї силової установки, а не двох, як зазвичай. Завдання є одним із найскладніших в авіаційній інженерії, тому його успішне вирішення є предметом національної гордості Тайваню.

Чанга Веньцзун додав, що проєкт відображає тісну співпрацю NCSIST з іншими компаніями з Тайваню. Розробники кілька найскладніших перешкод у галузі технологій управління польотом, хоча деталі не розкрив для захисту комерційних інтересів. NCSIST називає Mighty Hornet III "гордістю Тайваню".

Малі підприємства стимулюють зростання ринку дронів на Тайвані. Експерти галузі відзначають, що за два роки дрони перейшли з розряду другорядних продуктів у розряд основних на виставці TADTE. Багато в чому цей імпульс походить від малих і середніх підприємств, що налічують лише кілька десятків співробітників. Донедавна підприємства працювали здебільшого незалежно одне від одного, тепер же отримали чіткіші ролі та розділяють обов'язки, а конкуренти також співпрацюють, щоб доповнювати сильні сторони одне одного.

Керівники компаній визнають, що уряд Тайваню підтримує швидкий розвиток безпілотних літальних апаратів після вторгнення Росії в Україну. З 2022 року частка критично важливих компонентів місцевого виробництва зросла з 60-70% до понад 95% менш ніж за три роки. Очікується, що військовий попит залишиться основним двигуном прогресу у сфері дронів, оскільки саме сьогодні вони є ключовою зброєю в конфліктах від України до Близького Сходу та Південно-Східної Азії.

Раніше тайванські компанії використовували китайські двигуни T-Motor, тому сильно залежали від їхніх поставок. На виставці TADTE у 2025 році понад 20 місцевих постачальників продемонстрували свої двигуни, що дає змогу знизити залежність від Китаю. Керівники, як і раніше, впевнені, що галузь зможе досягти мети Міністерства оборони з виробництва 50 000 дронів протягом двох років.

Раніше компанія Hanwha з Південної Кореї представила морський безпілотник Combat, з двома пусковими установками MLRS K239. Вони можуть запускати ракети різних калібрів.