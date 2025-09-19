Китай поднял в небо гигантское "крыло-неведимку": аналитики говорят, что это дрон CH-7 (видео)

На секретной испытательной базе в китайской провинции Синьцзян был обнаружен новый малозаметный беспилотный летательный аппарат типа "летающее крыло". Его форма напоминает "закрученный воздушный змей" и, по мнению экспертов, может быть развитием китайского БПЛА большой продолжительности полета CH-7 (Caihong-7).

Снимок сделан Planet Labs 14 августа 2025 года и недавно появился в открытом доступе, сообщают обозреватели The War Zone. На фото дрон с размахом крыла около 41 метра стоит на взлетно-посадочной полосе — у него один воздухозаборник в носовой части и выхлопное отверстие в хвостовой. На изображении также видны транспортные средства или оборудование вокруг аппарата.

Обозреватели обратили внимание, что громадный беспилотник не был замаскирован, хотя база располагает ангаром повышенной секретности и известна как центр передовых разработок военной авиации Китая.

Сравнение с ранее опубликованными снимками и официальной презентацией CH-7 в ноябре 2024 года показывает, что новый дрон имеет более удлиненную носовую часть, а также получил изменяемую стреловидность и геометрию крыла.

Что касается возможностей, то аппарат может быть предназначен для выполнения задач разведки, наблюдения и, возможно, ударных миссий. Эксперты отметили, что подобные проекты ранее фиксировались в Чэнду, а также сравнивались с американскими программами, включая секретный RQ-180 и неудачную разработку — X-47B.

Также в TWZ добавили, что Китай активно развивает направление дронов-"невидимок", инвестируя значительные ресурсы в эту область. Так недавно, перед открытием авиасалона на северо-востоке страны, был представлен еще один беспилотник типа "летающее крыло" с двумя реактивными двигателями, разработанный Китайской академией наук. Он имеет сходство с концептом Star Shadow от компании Star Systems, впервые показанным в 2018 году.

"Если только это не какой-то вид приманки, предназначенной для контрразведывательных целей, что всегда возможно, хотя и маловероятно, то беспилотный летательный аппарат, запечатленный на августовском спутниковом снимке, является еще одним пополнением быстро растущего парка китайских БПЛА со стелс-крылом", — подытожили обозреватели.

Напомним, детальнее о стелс-беспилотнике CH-7 Фокус писал в начале 2024. По словам разработчиков, которые показали свой аппарат на выставке Airshow China 2024, беспилотник может подниматься на высоту 15 км и запускать тяжелые ракеты, оставаясь незаметным для радаров. Это говорит о том, что китайцы могли разработать беспилотную ударную платформу со стелс-технологиями.