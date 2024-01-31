Китайская армия получит беспилотник-невидимку CH-7 в 2024 году: как его переделали

Разработчики заявляют, что усовершенствованный дрон CH-7 может подниматься на высоту 15 км и запускать тяжелые ракеты, оставаясь незаметным для радаров.

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Китайская компания Aerospace CH UAV Co Ltd. недавно завершила испытания беспилотника CH-7. Ожидается, что разработка дрона будет завершена к концу 2024 года, передает Global Times.

Ожидается, что на выставке Airshow China 2024, которая пройдет с 12 по 17 ноября 2024 года в Чжухае (провинция Гуандун, Южный Китай), обнародуют новую информацию о готовом к использованию дроне CH-7. Впервые дрон CH-7 дебютировал на том же авиашоу в 2018 году, вызвав широкий интерес как у профессионалов, так и у широкой публики. Четыре года спустя, на Airshow China 2022, была представлена новая версия CH-7, переработанная для удовлетворения потребностей военных.

Новый CH-7 имеет размах крыльев 26 м, что на 4 м длиннее, чем у первоначальной версии. Дрон способен подняться на высоту 15 км, тогда как его предшественник преодолевал всего 5 км. Это означает, что новинку можно использовать для круглосуточной разведки и наблюдения, так как показатели времени полета тоже на высоком уровне.

При максимальной взлетной массе 10 тонн, БПЛА CH-7 также может нести большие ракеты или направлять другое вооружение для поражения целей противника. Дрон может оставаться незамеченный радарами, заявляют разработчики, и при этом "продолжать сдерживать его зенитную огневую мощь, а также веси радиоэлектронную борьбу".

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