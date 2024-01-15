5GAT: как работает и на что способен самый секретный стелс-дрон в мире (фото, видео)

Стелс-БПЛА создан для имитации китайского истребителя J-20 и российского Су-57. Американские военные будут использовать его в качестве мишени.

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Беспилотник 5GAT начали разрабатывать в 2006 году. Этот недорогой БПЛА должен был быть малозаметным, обладать набором возможностей современных истребителей, находящихся на вооружении у России и Китая. Однако что-то пошло не так, и о судьбе беспилотника до сих пор толком ничего не известно, однако журналисты National interest смогли приоткрыть завесу тайны, окружающей это устройство.

Как пользователи YouTube обнаружили таинственный дрон 5GAT

Все началось с того, что СМИ опубликовало на YouTube фрагмент интервью с генерал-майором ВВС в отставке Бобом Белером. Внимательные зрители заметили, что в кабинете военного на полке стоит модель очень необычного летательного аппарата. На авторов видео посыпались вопросы: что это за устройство, как называется, каковы его характеристики. Пришлось искать ответы самим, так как генерал не стал озвучивать подробности на камеру и даже заслонил модель, чтобы ее больше не снимали.

Видеоролик, где показали интервью с генералом Бобом Белером

По словам Белера, БПЛА создавался "как воздушная мишень 5-го поколения", "малозаметная цель, чтобы пилоты истребителей могли на ней практиковаться".

О программе разработки воздушных целей 5-го поколения (5GAT) мало что известно, что говорит о ее секретности. И все же журналистам удалось кое-что выяснить. Итак, программа была развернута в 2006 году, но затем была отложена в 2020 году после крушения первого тестового полета дрона, и снова возобновлена в середине 2023 года. Разработчики получили контракт на 77 млн долларов США.

"Этот относительно недорогой дрон был разработан специально для имитации таких платформ, как китайский J-20 и российский Су-57. Он может стать основой для очень мощного ведомого дрона, работающего в паре с истребителями", — пишут авторы.

Российский истребитель Су-57 Фото: Открытые источники

На что будет способен стелс-дрон 5GAT

"Дрон 5GAT совершил только один испытательный полет, который закончился аварией. Из этого следует, что вся информация о его возможностях имеет теоретический характер. Однако, основываясь на его размерах, форме и раскрытых технических характеристиках, мы можем сделать некоторые довольно реалистичные прогнозы", — говорится в материале.

Журналистам удалось найти презентацию PowerPoint 2012 года, в которой указано, что длина БПЛА составляет 12 м, размах крыльев 7,3 м. Устройство 5GAT относится к "12,000-pound class" с точки зрения полной взлетной массы. Другая презентация ВВС раскрывает требования к производительности, указывая максимальную высоту 13,7 км и время миссии — 2 часа.

Рендер дрона 5GAT от Sierra Engineering Services Фото: Sierra Engineering Services

Как объяснил Стивен Брандт из Академии ВВС США, 5GAT имеет габариты учебно-тренировочного самолета Т-38. По его словам, дрон-мишень оснащается 2-мя учебно-тренировочными двигателями от Т-38. Имеются ввиду моторы General Electric J85-5A, что позволяет предположить: платформа способна к сверхзвуковому полету, так как Т-38 способен развивать скорость до 1,3 Маха. Однако, согласно интервью президента Sierra Technical Services Роджера Хейса, которое он дал Flight Global, конструкция БПЛА не была оптимизирована для этого.

Приблизительно так может теперь выглядеть БПЛА 5GAT Фото: Sierra Engineering Services

Хейс также сообщил Flight Global, что самолет может выдерживать маневры с перегрузкой 7,5G (перегрузка указывается в единицах стандартного ускорения свободного падения — G, единица ускорения свободного падения равна 9,80665 м/с², — ред.), хотя и непродолжительное время из-за ограничений двигателя. F-35C, к примеру, также ограничен маневрами 7,5G из-за большего размаха крыла, но он все же может выдерживать перегрузки дольше благодаря мощному турбовентиляторному двигателю Pratt & Whitney F135.

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"Истребителям не свойственна такая экстремальная перегрузка, а перегрузка 7,5G позволит дрону 5GAT имитировать некоторые очень сложные маневры. Судя по рендеру от Sierra Engineering Services, дрон либо уже оснащен, либо скоро будет оснащен модулем противодействия, который позволит ему запускать сигнальные ракеты в попытке сбить с толку приближающиеся ракеты с радаром или инфракрасным наведением. Эта способность в сочетании со стелс-технологией, высокой скоростью и маневренностью может сделать БПЛА очень сложной целью",— отметили авторы.

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