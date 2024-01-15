Дрон Vapor 55 MX стреляет боеприпасами Shryke с GPS-наведением: пробивает даже броню (видео)

Боеприпасы Shryke позволяют беспилотникам Vapor 55 MX поражать несколько целей за один боевой вылет.

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Компания AeroVironment в сотрудничестве с Corvid и L3Harris Technologies объявила о выпуске боеприпасов Shryke с боевым наведением по GPS. Платформой для них послужит беспилотник Vapor 55 MX, передает Аrmy recognition.

"Размер и вес Shryke позволяют дрону Vapor 55 MX справиться с данной полезной нагрузкой. Поражающая способность 40-мм противоброневой модульной боеголовки в сочетании с легким БПЛА обеспечивает высокоэффективное решение с низким уровнем сопутствующего ущерба на передовой", — сказал Кайл Боуэн, директор по развитию бизнеса Corvid Shryke.

Shryke, разработанный Corvid Technologies и L3Harris Technologies, известен своими универсальными, многоцелевыми высокоточными ударными возможностями. Дрон-носитель может находиться в 1-2 м от назначенной цели. При помощи интегратора от L3Harris, оснащенного электронным устройством безопасности, гарантирует запуск энергетических систем по команде и облегчает установку/съем боеприпасов.

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"Сотрудничество с нашими партнерами в разработке полезной нагрузки Shryke, которая будет легко интегрироваться с конструкцией модульного подхода открытых систем (MOSA) Vapor 55 MX, дает нам преимущество на рынке", — сказал Джейсон Райт, старший менеджер линейки продуктов AeroVironment.

Открытая программная и аппаратная архитектура обеспечивает дополнительную универсальность беспилотнику Vapor 55 MX и позволяет клиентам интегрировать сторонние полезные нагрузки по своему выбору, не тратя при этом большие средства на проектирование и создание специальных крепежей для боеприпасов.

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