Дрон Vapor 55 MX стріляє боєприпасами Shryke із GPS-наведенням: пробиває навіть броню (відео)

Боєприпаси Shryke дають змогу безпілотникам Vapor 55 MX уражати кілька цілей за один бойовий виліт.

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Компанія AeroVironment у співпраці з Corvid і L3Harris Technologies оголосила про випуск боєприпасів Shryke із бойовим наведенням за GPS. Платформою для них послужить безпілотник Vapor 55 MX, передає Аrmy recognition.

"Розмір і вага Shryke дають змогу дрону Vapor 55 MX упоратися з цим корисним навантаженням. Здатність ураження 40-мм протиброньової модульної протитанкової боєголовки в поєднанні з легким БПЛА забезпечує високоефективне рішення з низьким рівнем супутньої шкоди на передовій", — сказав Кайл Бовен, директор із розвитку бізнесу Corvid Shryke.

Shryke, розроблений Corvid Technologies і L3Harris Technologies, відомий своїми універсальними, багатоцільовими високоточними ударними можливостями. Дрон-носій може перебувати за 1-2 м від призначеної цілі. За допомогою інтегратора від L3Harris, оснащеного електронним пристроєм безпеки, гарантує запуск енергетичних систем за командою та полегшує встановлення / знімання боєприпасів.

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"Співпраця з нашими партнерами в розробці корисного навантаження Shryke, яке легко інтегровуватиметься з конструкцією модульного підходу відкритих систем (MOSA) Vapor 55 MX, дає нам перевагу на ринку", — сказав Джейсон Райт, старший менеджер лінійки продуктів AeroVironment.

Відкрита програмна й апаратна архітектура забезпечує додаткову універсальність безпілотнику Vapor 55 MX і дає змогу клієнтам інтегрувати сторонні корисні навантаження за власним вибором, не витрачаючи водночас великих коштів на проєктування та створення спеціальних кріплень для боєприпасів.

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