Китай підняв у небо гігантське "крило-неведимку": аналітики кажуть, що це дрон CH-7 (відео)

На секретній випробувальній базі в китайській провінції Сіньцзян було виявлено новий малопомітний безпілотний літальний апарат типу "літаюче крило". Його форма нагадує "закрученого повітряного змія" і, на думку експертів, може бути розвитком китайського БПЛА великої тривалості польоту CH-7 (Caihong-7).

Знімок зроблений Planet Labs 14 серпня 2025 року і нещодавно з'явився у відкритому доступі, повідомляють оглядачі The War Zone. На фото дрон із розмахом крила близько 41 метра стоїть на злітно-посадковій смузі — у нього один повітрозабірник у носовій частині та вихлопний отвір у хвостовій. На зображенні також видно транспортні засоби або обладнання навколо апарата.

Оглядачі звернули увагу, що величезний безпілотник не був замаскований, хоча база має у своєму розпорядженні ангар підвищеної секретності й відома як центр передових розробок військової авіації Китаю.

Порівняння варіантів дронів CH-7 (праворуч — 2024 рік) Фото: the war zone

Порівняння з раніше опублікованими знімками та офіційною презентацією CH-7 у листопаді 2024 року показує, що новий дрон має більш подовжену носову частину, а також отримав змінювану стріловидність і геометрію крила.

Що стосується можливостей, то апарат може бути призначений для виконання завдань розвідки, спостереження і, можливо, ударних місій. Експерти зазначили, що подібні проєкти раніше фіксували в Ченду, а також порівнювали з американськими програмами, включно із секретним RQ-180 і невдалою розробкою — X-47B.

Також у TWZ додали, що Китай активно розвиває напрямок дронів-"невидимок", інвестуючи значні ресурси в цю галузь. Так нещодавно, перед відкриттям авіасалону на північному сході країни, був представлений ще один безпілотник типу "літаюче крило" з двома реактивними двигунами, розроблений Китайською академією наук. Він має схожість із концептом Star Shadow від компанії Star Systems, вперше показаним у 2018 році.

"Якщо тільки це не якийсь вид приманки, призначеної для контррозвідувальних цілей, що завжди можливо, хоча й малоймовірно, то безпілотний літальний апарат, зображений на серпневому супутниковому знімку, є ще одним поповненням парку китайських БПЛА зі стелс-крилом, що швидко зростає", — підсумували оглядачі.

Нагадаємо, детальніше про стелс-безпілотник CH-7 Фокус писав на початку 2024 року. За словами розробників, які показали свій апарат на виставці Airshow China 2024, безпілотник може підійматися на висоту 15 км і запускати важкі ракети, залишаючись непомітним для радарів. Це свідчить про те, що китайці могли розробити безпілотну ударну платформу зі стелс-технологіями.