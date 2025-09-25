В Украине заметили российскую "Герберу" с двумя дополнительными камерами: какова их функция (видео)

Украинские военнослужащие из подразделения WU Samurai уничтожили российский беспилотник "Гербера", оснащенный сразу двумя камерами для обнаружения БПЛА-перехватчиков.

Related video

Видео перехвата модернизированного российского дрона "Гербера" было опубликовано в Telegram-канале подразделения.

Перехват "Герберы" с двумя камерами детекции БПЛА

На видео можно увидеть "Герберу" в версии разведчика. На корпусе вражеского БПЛА виднеются два оптических датчика, один из которых обеспечивал обзор с кормы, а второй — верхней полусферы.

Важно

Новые "Ланцеты" появились на всех фронтах в Украине: в чем их особенность (фото)

Камеры, вероятно, должны были фиксировать приближение украинских дронов-перехватчиков, запуская режим маневрирования, чтобы уберечь БПЛА от удара. Однако в данном случае решение россиян оказалось неэффективным.

"Попалась "Гербера" уклонист аж с двумя камерами на спине — не помогло", — констатировали военные.

Напомним, украинская компания Deviro разработала систему "Снич", призванную защитить разведывательные БПЛА от ударов вражеских дронов-перехватчиков.

Фокус также сообщал, что украинская компания TAF Industries разработала дешевый разведывательный дрон TAF-U1 "Стрекоза", который не жалко потерять.