В Україні помітили російську "Герберу" з двома додатковими камерами: яка їхня функція (відео)

Українські військовослужбовці з підрозділу WU Samurai знищили російський безпілотник «Гербера», оснащений одразу двома камерами для виявлення БПЛА-перехоплювачів.

Відео перехоплення модернізованого російського дрона "Гербера" було опубліковано у Telegram-каналі підрозділу.

Перехоплення "Гербери" з двома камерами детекції БПЛА

На відео можна побачити "Герберу" у версії розвідника. На корпусі ворожого БПЛА видніються два оптичних датчики, один з яких забезпечував огляд з корми, а другий — верхньої напівсфери.

Камери, ймовірно, мали фіксувати наближення українських дронів-перехоплювачів, запускаючи режим маневрування, щоб вберегти БПЛА від удару. Однак в даному випадку рішення росіян виявилося неефективним.

"Попалась "Гербера" ухилянт аж з двома камерами на спині — не помогло", — констатували військові.

Нагадаємо, українська компанія Deviro розробила систему "Сніч", покликану захистити розвідувальні БПЛА від ударів ворожих дронів-перехоплювачів.

Фокус також повідомляв, що українська компанія TAF Industries розробила дешевий розвідувальний дрон TAF-U1 "Бабка", який не шкода втратити.