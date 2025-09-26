Готують коридори для "Шахедів": росіяни запускають незвичайні БПЛА "Гербера" (відео)

В Україні помітили російські безпілотні літальні апарати "Гербера", оснащені двома додатковими камерами. Один з таких БПЛА збили воїни підрозділу WU Samurai.

Військові припустили, що дрони "Гербера" отримали модулі для ухилення від українських дронів-перехоплювачів. Однак фахівець в галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов вважає, що нові камери на "Герберах" потрібні для підготовки до атак "Шахедів".

Перехоплення модернізованого дрона "Гербера"

Як пояснює експерт, так звана російська система "Ухилянт" фіксує наближення дронів-перехоплювачів та дає безпілотнику команду на маневр ухилення. Своєю чергою камери на модернізованих "Герберах" виконують іншу функцію.

"Це не "Ухилянт", це спеціальний вид "Гербери", який стежить за нашими зенітними дронами і передає інформацію через модем на Росію. Так "Гербери" готують коридори прольоту для "Шахедів". Війна БПЛА в небі з кожним днем стає все складнішою", — попередив "Флеш".

Що відомо про дрон "Гербера"

Безпілотник "Гербера" зазвичай використовується як фальш-ціль для виснаження української системи ППО. Особливістю цього БПЛА є низька ціна, яка досягається за рахунок використання дешевих матеріалів, таких як картон, фанера та пінопласт.

"Гербери" також можуть виконувати розвідувальну функцію, передаючи LTE-каналами точки розміщення цілей. Окрім того, в Україні були зафіксовані ударні варіанти, оснащені осколковою бойовою частиною.

Нагадаємо, ЗС РФ почали активно застосовувати в Україні модернізовані дрони "Ланцет" зі збільшеною дальністю. На думку експерта, росіяни оснастили ці БПЛА антенами нового типу.

Фокус також повідомляв, що ворог використовує в Україні нові безпілотники V2U, які самостійно шукають цілі і розпізнають об'єкти, використовуючи ШІ. Покращені версії V2U тепер неможливо придушити засобами РЕБ.