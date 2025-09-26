Готують коридори для "Шахедів": росіяни запускають незвичайні БПЛА "Гербера" (відео)
В Україні помітили російські безпілотні літальні апарати "Гербера", оснащені двома додатковими камерами. Один з таких БПЛА збили воїни підрозділу WU Samurai.
Військові припустили, що дрони "Гербера" отримали модулі для ухилення від українських дронів-перехоплювачів. Однак фахівець в галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов вважає, що нові камери на "Герберах" потрібні для підготовки до атак "Шахедів".
Як пояснює експерт, так звана російська система "Ухилянт" фіксує наближення дронів-перехоплювачів та дає безпілотнику команду на маневр ухилення. Своєю чергою камери на модернізованих "Герберах" виконують іншу функцію.
"Це не "Ухилянт", це спеціальний вид "Гербери", який стежить за нашими зенітними дронами і передає інформацію через модем на Росію. Так "Гербери" готують коридори прольоту для "Шахедів". Війна БПЛА в небі з кожним днем стає все складнішою", — попередив "Флеш".
Що відомо про дрон "Гербера"
Безпілотник "Гербера" зазвичай використовується як фальш-ціль для виснаження української системи ППО. Особливістю цього БПЛА є низька ціна, яка досягається за рахунок використання дешевих матеріалів, таких як картон, фанера та пінопласт.Важливо
"Гербери" також можуть виконувати розвідувальну функцію, передаючи LTE-каналами точки розміщення цілей. Окрім того, в Україні були зафіксовані ударні варіанти, оснащені осколковою бойовою частиною.
Нагадаємо, ЗС РФ почали активно застосовувати в Україні модернізовані дрони "Ланцет" зі збільшеною дальністю. На думку експерта, росіяни оснастили ці БПЛА антенами нового типу.
Фокус також повідомляв, що ворог використовує в Україні нові безпілотники V2U, які самостійно шукають цілі і розпізнають об'єкти, використовуючи ШІ. Покращені версії V2U тепер неможливо придушити засобами РЕБ.