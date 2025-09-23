Новий російський дрон V2U тепер неможливо придушити: експерт назвав причину (фото)

Сили оборони України збили російський безпілотник на штучному інтелекті (ШІ) V2U, який неможливо вивести з ладу засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Дрон V2U сам шукає ціль і вміє розпізнавати об'єкти, використовуючи ШІ. Раніше на збитих БПЛА виявляли LTE-модем, однак український фахівець з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бексрестнов зафіксував вже три апарати без модему.

Збитий дрон V2U Фото: Сергій Флеш/ Telegram

"Тобто тепер БПЛА став взагалі без єдиного каналу зв'язку. Орієнтується автономно і атакує ціль теж автономно. Придушити його управління і навігацію РЕБ неможливо, бо нема що душити", — пояснив експерт.

Новий російський дрон V2U шукає та вибирає ціль за допомогою ШІ: що відомо (фото)

Сергій "Флеш" вважає це рішення російських окупантів "загрозою майбутнього". За його словами, такий безпілотник може літати сам над дорогою або залізничною колією, шукаючи собі цілі для удару.

"Були вже випадки, коли дрон атакував скупчення людей на ринку" — наголосив фахівець з радіотехнологій.

Нагадаємо, раніше ГУР попереджало, що ЗС РФ почали активно використовувати дрон V2U на Сумському напрямку. За даними розвідки, обчислювальна система дрона базується на китайському мінікомп’ютері Leetop A203 із високошвидкісною збіркою на основі NVIDIA Jetson Orin.

Фокус також повідомляв, що українським військовослужбовцям з 5-ї окремої штурмової бригади (ОШБр) вдалося знищити безпілотник V2U за допомогою FPV-перехоплювача.