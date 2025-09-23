Новый российский дрон V2U теперь невозможно заглушить: эксперт назвал причину (фото)

Силы обороны Украины сбили российский беспилотник на искусственном интеллекте (ИИ) V2U, который невозможно вывести из строя средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Дрон V2U сам ищет цель и умеет распознавать объекты, используя ИИ. Ранее на сбитых БПЛА обнаруживали LTE-модем, однако украинский специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бексрестнов зафиксировал уже три аппарата без модема.

Сбитый дрон V2U Фото: Сергей Флэш/ Telegram

"То есть теперь БПЛА стал вообще без единого канала связи. Ориентируется автономно и атакует цель тоже автономно. Подавить его управление и навигацию РЭБ невозможно, потому что нечего душить", — пояснил эксперт.

Сергей "Флеш" считает это решение российских оккупантов "угрозой будущего". По его словам, такой беспилотник может летать сам над дорогой или железнодорожными путями, ища себе цели для удара.

"Были уже случаи, когда дрон атаковал скопления людей на рынке", — отметил специалист по радиотехнологиям.

Напомним, ранее ГУР предупреждало, что ВС РФ начали активно использовать дрон V2U на Сумском направлении. По данным разведки, вычислительная система дрона базируется на китайском мини-компьютере Leetop A203 с высокоскоростной сборкой на основе NVIDIA Jetson Orin.

Фокус также сообщал, что украинским военнослужащим из 5-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) удалось уничтожить беспилотник V2U с помощью FPV-перехватчика.