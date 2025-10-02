"Флеш" назвав основні цілі "Шахедів" з онлайн керуванням: хто зараз під загрозою

Збройні сили Російської Федерації тепер запускають по Україні дрони «Шахед» з камерами та функцією радіокерування, які особливо загрожують залізничній інфраструктурі.

Оскільки управління новими "Шахедами" не надто динамічне, їхніми основними цілями є групові транспортні перевезення, залізниця та велика техніка. Про це написав український фахівець у галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

"Якийсь пікап ЗСУ це не ціль для "Шахеда" з бойовою частиною 50 кг", — пояснив експерт.

Дрон РФ урадив український потяг Фото: Скріншот

В підтвердження своїм словам експерт опублікував відео з ворожих ресурсів, на якому дрони уражають цистерни з паливом для потреб ЗСУ, вантажні вагони з військовим майном, платформи з технікою та резервуари з паливно-мастильними матеріалами.

За словами "Флеша", в основі управління "Шахедом" лежить китайська камера і китайський радіомодем. Практична дальність застосування такого БПЛА сягає до 200 км, однак технологія дозволяє це робити і на 400 км.

"Ще раз для тих, хто мене не почув: Основний ризик — це наш залізничний транспорт", — наголосив фахівець з радіотехнологій.

Нагадаємо, в Україні помітили російські дрони "Гербера", оснащені двома додатковими камерами. За словами "Флеша", ці БПЛА готують коридори для "Шахедів".

Фокус також повідомляв, що С РФ почали активно застосовувати в Україні модернізовані дрони "Ланцет" зі збільшеною дальністю, ймовірно, оснащені антенами нового типу.