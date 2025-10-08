"Буде сумно": Сергій "Флеш" назвав пріоритетні цілі дронів РФ, окрім енергетики (фото)

Збройні сили Російської Федерації почали активно атакувати безпілотниками українську залізничну інфраструктуру, особливо зосереджуючи свою увагу на локомотивах.

Вантажні вагони не є важливою ціллю, а полотно швидко ремонтується. Саме тому найближчим часом полювання буде саме за локомотивами, без яких залізниця зупиниться, вважає український фахівець з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Місце удару російських БПЛА по локомотиву Фото: Сергій Флеш/ Telegram Місце удару російських БПЛА по локомотиву Фото: Сергій Флеш/ Telegram

"Я сподіваюся, що зустріч з керівництвом "Укрзалізниці" у мене відбудеться вже цього тижня. Тому що, якщо нічого не робити, нам рознесуть всю залізницю", — написав він.

На підтвердження своїх слів експерт показав, як російський підрозділ БПЛА "Рубікон" відстежує локомотив, а після виявлення його місця стоянки, завдає по ньому удару. Він зазначив, що цей локомотив повинен був заїхати в укриття, а не чекати удару.

"Якщо ми не будемо швидко реагувати на нові виклики противника, все буде сумно", — наголосив "Флеш".

Нагадаємо, раніше "Флеш" попереджав, що ЗС РФ тепер запускають "Шахеди" з камерами та функцією радіокерування, які особливо загрожують залізничній інфраструктурі.

Фокус також повідомляв, що в Україні помітили російські дрони "Гербера", оснащені двома додатковими камерами, які готують коридори для майбутніх атак "Шахедів".