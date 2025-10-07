В Україні помітили російський "Шахед" із загадковим ящиком: як він виглядає

Збройні сили Російської Федерації запустили по території Україні ударний дрон «Шахед», оснащений новим невідомим компонентом.

Related video

Знімок незвичайного російського "Шахеда", зроблене з вертольота, опублікував український фахівець в галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

"Шахед" з невідомим ящиком Фото: Сергій Флеш/ Telegram

"Дякую тим, хто ділиться всім незвичайним. На фото з вертольота на Шахеді виявлено невідомий ящик. Прошу всіх звернути увагу на цю знахідку", — написав "Флеш".

Важливо

"Флеш" назвав основні цілі "Шахедів" з онлайн керуванням: хто зараз під загрозою

На фото можна помітити невелику коробку, розташовану по центру в передній частині безпілотника. В коментарях користувачі припустили, що це може бути додаткове бойове навантаження. Один з коментаторів також зауважив, що загадковий пристрій зовні нагадує автомобільний акумулятор.

Нагадаємо, росіяни застосували на Сумщині удосконалений безпілотник типу "Герань-2", начинений протитанковими мінами. Вони здатні дистанційно мінувати територію та становлять небезпеку для цивільного населення.

Фокус також повідомляв, що ЗС РФ запускають по Україні дрони "Гербера", оснащені двома додатковими камерами. За словами експерта, ці безпілотники готують коридори прольоту для "Шахедів".