Воєнний фокус Російсько-українська війна Обстріли міст України

Нова тактика обстрілів України: на Сумщині знайшли "Герань" з протитанковими мінами

БПЛА Герань-2
В Сумській області знайшли російський БПЛА Герань-2 з протитанковими мінами | Фото: Getty Images

Росіяни застосували на Сумщині удосконалений безпілотник типу "Герань-2", начинений протитанковими мінами. Вони здатні дистанційно мінувати територію та становлять небезпеку для цивільного населення.

Про знайдений після обстрілу Сумської області минулого тижня удосконалений безпілотний літальний апарат "Герань-2" Охтирська міська рада повідомила 6 жовтня. Ворожий дрон упав біля села Пологи Охтирського району.

Фахівці оглянули виявлений безпілотник і побачили, що крім основної бойової частини він був оснащений механізмом для дистанційного мінування. дрон "Герань-2" росіяни начинили протитанковими мінами, проте в окремих випадках ворогом можуть використовуватися і протипіхотні.

За інформацією Охтирської міськради, це є прикладом нової російської тактики застосування дронів "Герань", яку окупанти застосовують для ураження рухомих цілей на землі в реальному часі.

В міськраді наголосили, що ця зброя запрограмована на самознищення, і наближатися до неї небезпечно для життя. Місцевих жителів невідкладно повідомляти про виявлення підозрілих предметів правоохоронцям за номером 102.

РФ під час обстрілу Сумської області застосувала нову тактику
Під час обстрілу Сумщини росіяни застосували БПЛА "Герань-2" з протитанковими мінами
Фото: скриншот

Нагадаємо, про те, що РФ модернізувала "Шахеди" та оснастила їх касетами з протитанковими мінами ПТМ-3 український фахівець у галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомляв 4 серпня. Він пояснював, що такі міни мають магнітний детонатор і реагують, коли техніка проїжджає поруч.

Росіяни атакували пологовий будинок у Сумах удень 6 жовтня, попередньо, дроном "Італмас". Під час атаки в закладі знаходилися 166 людей, яких 11 — діти. Місцева влада повідомила, що всі перебували в укритті та постраждалих внаслідок атаки немає.