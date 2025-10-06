Нова тактика обстрілів України: на Сумщині знайшли "Герань" з протитанковими мінами

Росіяни застосували на Сумщині удосконалений безпілотник типу "Герань-2", начинений протитанковими мінами. Вони здатні дистанційно мінувати територію та становлять небезпеку для цивільного населення.

Related video

Про знайдений після обстрілу Сумської області минулого тижня удосконалений безпілотний літальний апарат "Герань-2" Охтирська міська рада повідомила 6 жовтня. Ворожий дрон упав біля села Пологи Охтирського району.

Фахівці оглянули виявлений безпілотник і побачили, що крім основної бойової частини він був оснащений механізмом для дистанційного мінування. дрон "Герань-2" росіяни начинили протитанковими мінами, проте в окремих випадках ворогом можуть використовуватися і протипіхотні.

За інформацією Охтирської міськради, це є прикладом нової російської тактики застосування дронів "Герань", яку окупанти застосовують для ураження рухомих цілей на землі в реальному часі.

В міськраді наголосили, що ця зброя запрограмована на самознищення, і наближатися до неї небезпечно для життя. Місцевих жителів невідкладно повідомляти про виявлення підозрілих предметів правоохоронцям за номером 102.

Під час обстрілу Сумщини росіяни застосували БПЛА "Герань-2" з протитанковими мінами Фото: скриншот

Нагадаємо, про те, що РФ модернізувала "Шахеди" та оснастила їх касетами з протитанковими мінами ПТМ-3 український фахівець у галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомляв 4 серпня. Він пояснював, що такі міни мають магнітний детонатор і реагують, коли техніка проїжджає поруч.

Росіяни атакували пологовий будинок у Сумах удень 6 жовтня, попередньо, дроном "Італмас". Під час атаки в закладі знаходилися 166 людей, яких 11 — діти. Місцева влада повідомила, що всі перебували в укритті та постраждалих внаслідок атаки немає.