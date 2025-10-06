Новая тактика обстрелов Украины: в Сумской области нашли "Герань" с противотанковыми минами

Россияне применили в Сумской области усовершенствованный беспилотник типа "Герань-2", начиненный противотанковыми минами. Они способны дистанционно минировать территорию и представляют опасность для гражданского населения.

О найденном после обстрела Сумской области на прошлой неделе усовершенствованном беспилотном летательном аппарате "Герань-2" Ахтырский городской совет сообщил 6 октября. Вражеский дрон упал возле села Пологи Ахтырского района.

Специалисты осмотрели обнаруженный беспилотник и увидели, что кроме основной боевой части он был оснащен механизмом для дистанционного минирования. дрон "Герань-2" россияне начинили противотанковыми минами, однако в отдельных случаях врагом могут использоваться и противопехотные.

По информации Ахтырского горсовета, это является примером новой российской тактики применения дронов "Герань", которую оккупанты применяют для поражения движущихся целей на земле в реальном времени.

В горсовете отметили, что это оружие запрограммировано на самоуничтожение, и приближаться к нему опасно для жизни. Местных жителей безотлагательно сообщать об обнаружении подозрительных предметов правоохранителям по номеру 102.

Во время обстрела Сумщины россияне применили БПЛА "Герань-2" с противотанковыми минами Фото: скриншот

Напомним, о том, что РФ модернизировала "Шахеды" и оснастила их кассетами с противотанковыми минами ПТМ-3 украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщал 4 августа. Он объяснял, что такие мины имеют магнитный детонатор и реагируют, когда техника проезжает рядом.

Россияне атаковали роддом в Сумах днем 6 октября, предварительно, дроном "Италмас". Во время атаки в заведении находились 166 человек, из которых 11 — дети. Местные власти сообщили, что все находились в укрытии и пострадавших в результате атаки нет.