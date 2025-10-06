Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

Новая тактика обстрелов Украины: в Сумской области нашли "Герань" с противотанковыми минами

БПЛА Герань-2
В Сумской области нашли российский БПЛА Герань-2 с противотанковыми минами | Фото: Getty Images

Россияне применили в Сумской области усовершенствованный беспилотник типа "Герань-2", начиненный противотанковыми минами. Они способны дистанционно минировать территорию и представляют опасность для гражданского населения.

Related video

О найденном после обстрела Сумской области на прошлой неделе усовершенствованном беспилотном летательном аппарате "Герань-2" Ахтырский городской совет сообщил 6 октября. Вражеский дрон упал возле села Пологи Ахтырского района.

Специалисты осмотрели обнаруженный беспилотник и увидели, что кроме основной боевой части он был оснащен механизмом для дистанционного минирования. дрон "Герань-2" россияне начинили противотанковыми минами, однако в отдельных случаях врагом могут использоваться и противопехотные.

По информации Ахтырского горсовета, это является примером новой российской тактики применения дронов "Герань", которую оккупанты применяют для поражения движущихся целей на земле в реальном времени.

В горсовете отметили, что это оружие запрограммировано на самоуничтожение, и приближаться к нему опасно для жизни. Местных жителей безотлагательно сообщать об обнаружении подозрительных предметов правоохранителям по номеру 102.

РФ во время обстрела Сумской области применила новую тактику
Во время обстрела Сумщины россияне применили БПЛА "Герань-2" с противотанковыми минами
Фото: скриншот

Напомним, о том, что РФ модернизировала "Шахеды" и оснастила их кассетами с противотанковыми минами ПТМ-3 украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщал 4 августа. Он объяснял, что такие мины имеют магнитный детонатор и реагируют, когда техника проезжает рядом.

Россияне атаковали роддом в Сумах днем 6 октября, предварительно, дроном "Италмас". Во время атаки в заведении находились 166 человек, из которых 11 — дети. Местные власти сообщили, что все находились в укрытии и пострадавших в результате атаки нет.