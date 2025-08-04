РФ модернізувала "Шахеди": тепер вони несуть протитанкові міни, — "Флеш"

Російські окупанти модернізували "Шахеди", забезпечивши їх касетами з протитанковими мінами ПТМ-3. Такі дрони 4 липня були зафіксовані одразу в деяких регіонах.

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Касет дві, і вони розташовані під крилами БПЛА, повідомив український фахівець у галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

За його словами, і для військових, і для цивільних це — нова проблема.

"Ця міна має магнітний детонатор і реагує на техніку поруч. Поки що задум противника не зрозумілий, що вони хочуть минути і навіщо. Може, це теракти на дорогах загального користування, а може спроба атакувати наше сільське господарство", — написав він.

Військовий попросив усіх звертати увагу на подібні предмети і при виявленні не під'їжджати до них машинами.

Він також розмістив фотографію і малюнок боєприпасу. Перша демонструє, який вигляд має касета, а на малюнку зображено її структуру та складові.

Тимчасом Telegram-канал DronBomber опублікував фото "Шахеда" з підвішеними до нього боєприпасами і власне самі міни.

За інформацією ресурсу, такі були помічені серед БПЛА, що заходили на межі Сумської і Чернігівської областей.

"Шахед" із підвішеними касетними боєприпасами Фото: Telegram Фото: Telegram

Що собою являє міна ПТМ-3

Міна ПТМ-3 призначена для мінування місцевості проти танків та іншої рухомої техніки противника. Касета КПТМ-3 використовується для встановлення протитанкових мінних полів з мін ПТМ-3 за допомогою вертолітної системи мінування ВСМ-1, універсального мінного загороджувача УМЗ або переносного комплекту мінування. Зараз до цього списку додалися дрони.

Фото: Скриншот

Основні характеристики:

Кількість касет із мінами в упаковці — 4

Маса:

касети з міною — 8,5 кг

міни — 4,9 кг

заряду ВВ (ТГ-40) у міні — 1,8 кг

упаковки з касетами — 48 кг

Час самоліквідації боєприпасу — від 16 до 24 годин.

Раніше Фокус писав, що в РФ представили нову систему для виявлення і знешкодження безпілотників.

Система включає наголовний модуль, комутаційний погон і дисплей для виведення зображення. Вона живиться від стандартної батареї через порт XT60 і здатна сканувати діапазони від 4,9 до 6,2 ГГц.

Ефективність і безпека такого апарату викликали сумніви в мережі.

Ми також повідомляли, що українська компанія Kvertus запускає в серійне виробництво модернізований наземний роботизований комплекс AD Berserk із функцією радіоелектронної боротьби (РЕБ).