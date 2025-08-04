РФ модернізувала "Шахеди": тепер вони несуть протитанкові міни, — "Флеш"
Російські окупанти модернізували "Шахеди", забезпечивши їх касетами з протитанковими мінами ПТМ-3. Такі дрони 4 липня були зафіксовані одразу в деяких регіонах.
Касет дві, і вони розташовані під крилами БПЛА, повідомив український фахівець у галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.
За його словами, і для військових, і для цивільних це — нова проблема.
"Ця міна має магнітний детонатор і реагує на техніку поруч. Поки що задум противника не зрозумілий, що вони хочуть минути і навіщо. Може, це теракти на дорогах загального користування, а може спроба атакувати наше сільське господарство", — написав він.
Військовий попросив усіх звертати увагу на подібні предмети і при виявленні не під'їжджати до них машинами.
Він також розмістив фотографію і малюнок боєприпасу. Перша демонструє, який вигляд має касета, а на малюнку зображено її структуру та складові.
Тимчасом Telegram-канал DronBomber опублікував фото "Шахеда" з підвішеними до нього боєприпасами і власне самі міни.
За інформацією ресурсу, такі були помічені серед БПЛА, що заходили на межі Сумської і Чернігівської областей.
Що собою являє міна ПТМ-3
Міна ПТМ-3 призначена для мінування місцевості проти танків та іншої рухомої техніки противника. Касета КПТМ-3 використовується для встановлення протитанкових мінних полів з мін ПТМ-3 за допомогою вертолітної системи мінування ВСМ-1, універсального мінного загороджувача УМЗ або переносного комплекту мінування. Зараз до цього списку додалися дрони.
Основні характеристики:
Кількість касет із мінами в упаковці — 4
Маса:
- касети з міною — 8,5 кг
- міни — 4,9 кг
- заряду ВВ (ТГ-40) у міні — 1,8 кг
- упаковки з касетами — 48 кг
Час самоліквідації боєприпасу — від 16 до 24 годин.
Раніше Фокус писав, що в РФ представили нову систему для виявлення і знешкодження безпілотників.
Система включає наголовний модуль, комутаційний погон і дисплей для виведення зображення. Вона живиться від стандартної батареї через порт XT60 і здатна сканувати діапазони від 4,9 до 6,2 ГГц.
Ефективність і безпека такого апарату викликали сумніви в мережі.
Ми також повідомляли, що українська компанія Kvertus запускає в серійне виробництво модернізований наземний роботизований комплекс AD Berserk із функцією радіоелектронної боротьби (РЕБ).