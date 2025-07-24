"Підсмажить" мозок: Сергій "Флеш" показав нову систему росіян для глушіння БПЛА (фото)

В Російській Федерації представили нову систему для виявлення та знешкодження безпілотників. Однак ефективність та безпека такого апарату викликали сумніви в мережі.

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Система включає наголовний модуль, комутаційний погон та дисплей для виведення зображення. Вона живиться від стандартної батареї через порт XT60 та здатна сканувати діапазони від 4,9 до 6,2 ГГц. Кадри роботи пристрою опублікував український фахівець в галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

На відео показано, як пристрій виявляє дрон з передачею відео 5,8 ГГц, після чого на екрані з’являється зображення з камери БПЛА. При натисканні клавіші вмикається придушення на знайденому каналі відеомовлення, в результаті чого картинка зникає.

Російська система для глушіння БПЛА Фото: Скріншот Російська система для глушіння БПЛА Фото: Скріншот

"Система придушення відео каналу "Рагуль". А якщо серйозно, то аналог "Дзеркальця". Знайшов відеоканал від дрона і ввімкнув на цьому каналі придушення. Щоразу я не можу зрозуміти, чому противник чекає, що ми полетимо саме на діапазоні 5.8", — прокоментував "Флеш" розробку росіян.

В коментарях під постом український один військовий зазначив, що жодного разу не стикався з такими умовами. За його словами, зазвичай, дерева, будівлі або рельєф глушать відео за метри до цілі.

"А с чого вони вирішили, що ці дві антенки на рівні землі, мають перебити мені відео від дрона, який заходить на ціль зверху і втрачає відео метрів за 5-10 до цілі через радіовидимість?" — додав інший коментатор.

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Інші користувачі також припустили в коментарях, що носіння подібного пристрою на голові може негативно вплинути на здоров’я. Зазначається, що навіть 1 Вт несе небезпеку, не кажучи вже про 3-5 Вт.

"Там антени розсіюють випромінювання, воно не буде працювати як магнетрон у мікрохвильовці. Інакше хлопець у шоломі знепритомнів би через кілька секунд після увімкнення. Але випромінювання 2,4-8 ГГц мозок буде смажити нормально", — йдеться в одному з коментарів.

Нагадаємо, українська компанія Kvertus запускає в серійне виробництво модернізований наземний роботизований комплекс AD Berserk з функцією радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Фокус також повідомляв, що чесько-словацька компанія SHARK.AERO передала Україні перший легкомоторний двомісний літак SHARK, який обладнаний антидроновим комплексом РЕБ.