В Украине заметили российский "Шахед" с загадочным ящиком: как он выглядит

Вооруженные силы Российской Федерации запустили по территории Украины ударный дрон "Шахед", оснащенный новым неизвестным компонентом.

Снимок необычного российского "Шахеда", сделанный с вертолета, опубликовал украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.

"Шахед" с неизвестным ящиком Фото: Сергей Флэш/ Telegram

"Спасибо тем, кто делится всем необычным. На фото с вертолета на Шахеде обнаружен неизвестный ящик. Прошу всех обратить внимание на эту находку", — написал "Флеш".

На фото можно заметить небольшую коробку, расположенную по центру в передней части беспилотника. В комментариях пользователи предположили, что это может быть дополнительная боевая нагрузка. Один из комментаторов также заметил, что загадочное устройство внешне напоминает автомобильный аккумулятор.

Напомним, россияне применили на Сумщине усовершенствованный беспилотник типа "Герань-2", начиненный противотанковыми минами. Они способны дистанционно минировать территорию и представляют опасность для гражданского населения.

Фокус также сообщал, что ВС РФ запускают по Украине дроны "Гербера", оснащенные двумя дополнительными камерами. По словам эксперта, эти беспилотники готовят коридоры пролета для "Шахедов".