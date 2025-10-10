Массированный обстрел Украины 10 октября: сколько "Шахедов" и ракет запустили россияне

В ночь на 10 октября россияне комбинированно атаковали Украину "Шахедами", баллистическими и крылатыми ракетами. В общем оккупанты запустили почти 500 воздушных средств.

Related video

Во время обстрела Украины 10 октября оккупанты применили 32 ракеты и 465 беспилотных летательных аппаратов различных типов. Пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины рассказала, что радиотехнические войска обнаружили и сопровождали 497 вражеских средств воздушного нападения с 19:00 предыдущих суток.

С направлений Курска, Миллерова, Шаталова, Орла, Шахт и Приморско-Ахтарска РФ запустила 465 ударных беспилотников, около 200 из которых — "Шахеды". Из Липецкой области состоялся пуск двух аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", из Крыма, Ростовской и Брянской областей — 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и 12 крылатых ракет Искандер-К. Также россияне во время обстрела Украины 10 октября применили 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

Силы обороны, по предварительным данным по состоянию на 10:00, сбили или подавили 420 целей, из которых:

405 БПЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотников других типов;

одну аэробаллистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал";

4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23;

9 крылатых ракет Искандер-К;

одну управляемую авиационную ракету Х-59/69.

Еще 4 российские ракеты были локально потеряны.

Прямо попали в цели на 19 локациях 13 российских ракет и 60 беспилотников. На 7 локациях в Украине было зафиксировано падение обломков от сбитых дронов и ракет.

Обстрел Украины 10 октября: что известно

Россияне массированно атакуют Украину "Шахедами" в ночь на 10 октября. Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о перебоях со светом и водоснабжением в городе.

В Киеве и Киевской области применены экстренные отключения света после атаки РФ, в метрополитене сообщили об изменениях в курсировании поездов. Также в "Укрэнерго" сообщали об аварийных отключениях света в Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях.