Масований обстріл України 10 жовтня: скільки "Шахедів" і ракет запустили росіяни

В ніч на 10 жовтня росіяни комбіновано атакували Україну "Шахедами", балістичними та крилатими ракетами. Загалом окупанти запустили майже 500 повітряних засобів.

Related video

Під час обстрілу України 10 жовтня окупанти застосували 32 ракети та 465 безпілотних літальних апаратів різних типів. Пресслужба Повітряних сил Збройних сил України розповіла, що радіотехнічні війська виявили та супроводжували 497 ворожих засобів повітряного нападу з 19:00 попередньої доби.

З напрямків Курська, Міллерова, Шаталова, Орла, Шахт і Приморсько-Ахтарська РФ запустила 465 ударних безпілотників, близько 200 з яких — "Шахеди". З Липецької області відбувся пуск двох аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", з Криму, Ростовської та Брянської областей — 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 і 12 крилатих ракет Іскандер-К. Також росіяни під час обстрілу України 10 жовтня застосували 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Сили оборони, за попередніми даними станом на 10:00, збили або подавили 420 цілей, з яких:

405 БПЛА типу "Шахед", "Гербера" та безпілотників інших типів;

одну аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал";

4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23;

9 крилатих ракет Іскандер-К;

одну керовану авіаційну ракету Х-59/69.

Іще 4 російські ракети були локаційно втрачені.

Прямо влучили в цілі на 19 локаціях 13 російських ракет і 60 безпілотників. На 7 локаціях в Україні було зафіксовано падіння уламків від збитих дронів і ракет.

Обстріл України 10 жовтня: що відомо

Росіяни масовано атакують Україну "Шахедами" в ніч на 10 жовтня. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про перебої зі світлом і водопостачанням у місті.

У Києві та Київській області застосовані екстрені відключення світла після атаки РФ, в метрополітені повідомили про зміни в курсуванні поїздів. Також в "Укренерго" повідомляли про аварійні відключення світла в Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях.