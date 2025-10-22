Прокуратура показала момент удару російського БпЛА по дитячому садку в Харкові (відео)

Момент удару безпілотником російських окупантів по приватному дитячому садку в Холодногірському районі Харкова зафіксували камери зовнішнього відеоспостереження.

Кадри удару по дитячому садочку і пожежі, що послідувала за ним, опублікувала Харківська обласна прокуратура. За даними правоохоронців, серія вибухів пролунала в Харкові близько 11:00. Атака припала на Холодногірський район.

У прокуратурі уточнили, що ударів було завдано трьома БпЛА, попередньо типу "Герань-2". Від сили ударів другий поверх повністю склався.

У садочку на момент атаки перебували 48 дітей, які були в укритті разом із вихователями. Щойно рятувальники дісталися підвалу, усіх малюків евакуювали.

Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини. Унаслідок прильоту загинув 42-річний співробітник комунальної служби.

Тим часом ЗМІ облетів кадр, де чоловік виносить дитину зі зруйнованого дитсадка. На фото ДСНС — генерал-майор Олександр Волобуєв, який очолював Головне управління ДСНС Харківської області з 2015 року по травень 2023-го і отримав за службу близько 20 нагород.

"Не здивований цим фото. Знав і поважав його далеко до того, як він став генералом", — написав у Facebook екс-радник Адміністрації президента України Юрій Чевордов.

Олександр Волобуєв виносить дитину подалі від зруйнованого дитсадка Фото: Скриншот

Зі свого боку голова поліції Харківської області Петро Токар закликав світову спільноту відреагувати на черговий цинічний акт терору з боку РФ.

"Не існує слів, які могли б передати біль після потрапляння ворожих російських "шахедів" до дитячого садка в Харкові. Це злочин проти невинних дітей, проти самого життя. Крики маленьких дітей, маленьких ангелів, які потрапили під обстріл, мають бути почуті в усьому світі. Це — не просто звуки страху, це — свідчення жорстокості, яку чинить росія проти українського народу", — йдеться в його повідомленні.

Він від імені всіх правоохоронців засудив російську агресію і закликав кожного тримати свій фронт, працювати, боротися, допомагати, щоб захистити державу, ідентичність і майбутнє.

"Молимося за дітей, їхніх батьків, усіх харків'ян, які сьогодні пережили черговий акт терору. Просимо міжнародну спільноту — не мовчати. Зверніть максимальну увагу на трагедію, яка сталася в Харкові. Це черговий доказ того, що зло не має меж, якщо його не зупинити", — наголосив Токар.

Нагадаємо, ЗС РФ масовано атакували Україну ракетами і дронами 22 жовтня. Вибухи прогриміли в низці регіонів. Є поранені та загиблі, пошкоджено багато житлових будинків.

