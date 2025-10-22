У КМВА назвали суми, на які можуть претендувати громадяни, котрі постраждали від атаки на Київ

Унаслідок масштабної ракетно-дронової атаки ЗС РФ на Київ у ніч на 22 жовтня постраждали 29 городян, серед яких п'ятеро дітей, двоє людей загинули.

Також унаслідок ударів так чи інакше пошкоджено понад 100 будинків у різних районах міста, розповів голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Тільки в Дарницькому районі столиці, за його словами, пошкоджено 43 будинки, зокрема гуртожиток.

"Люди пишуть заяви на отримання допомоги... Зараз усім людям надають необхідну допомогу, розгорнуто штаби в кожному районі", — запевнив чиновник.

Кияни, житло яких пошкоджено, можуть претендувати на матеріальну допомогу.

"10 тисяч від міста просто тим, хто постраждав, і 40 тисяч гривень — це компенсація, якщо ваша квартира непридатна для проживання", — додав Ткаченко.

Відео дня

Після обстрілу Києва за розпорядженням НЕК "Укренерго" запроваджено екстрені відключення електроенергії.

"Енергетики закликають усвідомлено поставитися до споживання електроенергії та мінімізувати використання енерговитратних приладів. Фахівці працюють у цілодобовому режимі, щоб повернути повноцінну подачу світла в кожну оселю", — заявили в КМВА.

Нагадаємо, 22 жовтня Київ і регіони України зазнали масованої атаки. У столиці кількість постраждалих зросла до 21 людини, серед них — п'ятеро дітей, зокрема 2-річна дитина. Двоє людей загинули. Госпіталізовано 5 дорослих і 4 дитини, решта отримують амбулаторну допомогу. У місті уламками пошкоджено будинки, медзаклад, гаражі.

Росіяни також атакували Київську область. У Броварському районі загинули четверо людей, зокрема мати, її шестимісячна донька та 12-річна племінниця. Є поранені в Броварах та Обухівському районі.

Росія застосувала по Україні 433 повітряні засоби нападу, зокрема 28 ракет.

Раніше повідомлялося, чому обстріл у ніч на 22 жовтня став показовим для України.