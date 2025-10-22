В КГВА назвали суммы, на которые могут претендовать граждане, пострадавшие от атаки на Киев

В результате масштабной ракетно-дроновой атаки ВС РФ на Киев в ночь на 22 октября пострадали 29 горожан, среди которых пятеро детей, двое людей погибли.

Также в результате ударов так или иначе повреждены более 100 домов в разных районах города, рассказал глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Только в Дарницком районе столицы, по его словам, повреждены 43 дома, в том числе общежитие.

"Люди пишут заявления на получение помощи… Сейчас всем людям предоставляется необходимая помощь, развернуты штабы в каждом районе", – заверил чиновник.

Киевляне, жилье которых повреждено, могут претендовать на материальную помощь.

"10 тысяч от города просто тем, кто пострадал, и 40 тысяч гривен – это компенсация, если ваша квартира непригодна для проживания", – добавил Ткаченко.

После обстрела Киева по распоряжению НЭК "Укрэнерго" введены экстренные отключения электроэнергии.

"Энергетики призывают осознанно отнестись к потреблению электроэнергии и минимизировать использование энергозатратных приборов. Специалисты работают в кругломуточном режиме, чтобы вернуть полноценную подачу света в каждый дом", – заявили в КГВА.

Напомним, 22 октября Киев и регионы Украины подверглись массированной атаке. В столице количество пострадавших возросло до 21 человека, среди них — пятеро детей, в том числе 2-летний ребенок. Два человека погибли. Госпитализированы 5 взрослых и 4 ребенка, остальные получают амбулаторную помощь. В городе обломками повреждены дома, медучреждение, гаражи.

Россияне также атаковали Киевскую область. В Броварском районе погибли четыре человека, в том числе мать, ее шестимесячная дочь и 12-летняя племянница. Есть раненые в Броварах и Обуховском районе.

Россия применила по Украине 433 воздушных средства нападения, в том числе 28 ракет.

