Количество пострадавших возросло: Зеленский отреагировал на удар по детсаду в Харькове (фото)

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что информация о ранении детей не подтвердилась. Однако президент Владимир Зеленский отметил, что ВС РФ ударили по детскому саду после того, как ночью совершили массированную атаку.

Количество пострадавших в результате удара по детскому саду в Харькове возросло до семи человек. Один человек погиб. Об этом 22 октября заявил мэр Игорь Терехов.

"Информация о ранении детей подтверждения, к счастью, не нашла", — отметил он.

По данным Харьковской областной военной администрации госпитализированных четверо: двое находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в среднем.

"Будут обследованы все помещения детсада, поскольку разрушения довольно значительные", — отметил глава ОВА Олег Синегубов.

Фото с места удара Фото: ГСЧС Фото последствий удара Фото: ГСЧС

На вражескую атаку отреагировал президент Владимир Зеленский, подчеркнув, что она произошла после ночного массированного удара по Украине. Он подтвердил информацию об одном погибшем и выразил соболезнования его родным. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, а всех детей эвакуировали в укрытие. Предварительно, у многих острая реакция на стресс.

Відео дня

"Нет и не может быть никакого оправдания удару дроном по детскому саду. Очевидно, что Россия наглеет. Эти удары — это плевок России в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении. Бандитов и террористов можно поставить на место только силой", — заявил президент.

Фото, сделанное во время спасения детей Фото: ГСЧС

В ГСЧС сообщили, что локализовали пожар в детском саду.

"На момент обстрела в укрытии находились 48 детей, всех эвакуировали в безопасное место. К сожалению, 1 человек погиб, еще 6 пострадали", — отметили спасатели.

Также вспыхнул пожар в многоквартирном доме и складском здании, которое не эксплуатируется.

Все дети уцелели, несмотря на удар по детсаду Фото: ГСЧС

Напомним, председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов информировал, что в тяжелом состоянии находились мужчина и женщина с ожогами. Впоследствии он сообщил о гибели 40-летнего мужчины.

Утром 22 октября в результате атаки ВС РФ погибли трое членов одной семьи в Киевской области. Вражеский "Шахед" попал в комнату, где находилась женщина с 6-месячной дочерью и 12-летней племянницей, все они погибли.