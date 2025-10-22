Кількість постраждалих зросла: Зеленський відреагував на удар по дитсадку у Харкові (фото)

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що інформація про поранення дітей не підтвердилась. Однак президент Володимир Зеленський наголосив, що ЗС РФ вдарили по дитячому садочку після того, як вночі здійснили масовану атаку.

Кількість постраждалих внаслідок удару по дитячому садочку у Харкові зросла до семи осіб. Один чоловік загинув. Про це 22 жовтня заявив мер Ігор Терехов.

"Інформація про поранення дітей підтвердження, на щастя, не знайшла", — зазначив він.

За даними Харківської обласної військової адміністрації госпіталізованих четверо: двоє перебувають у важкому стані, ще двоє — у середньому.

"Будуть обстежені всі приміщення дитсадка, оскільки руйнування досить значні", — зауважив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Фото з місця удару Фото: ДСНС Фото наслідків удару Фото: ДСНС

На ворожу атаку відреагував президент Володимир Зеленський, підкресливши, що вона відбулася після нічного масованого удару по Україні. Він підтвердив інформацію про одного загиблого і висловив співчуття його рідним. Постраждалим надають медичну допомогу, а усіх дітей евакуювали в укриття. Попередньо, у багатьох гостра реакція на стрес.

"Немає і не може бути жодного виправдання удару дроном по дитячому садку. Очевидно, що Росія нахабніє. Ці удари – це плювок Росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні. Бандитів і терористів можна поставити на місце лише силою", — заявив президент.

Фото, зроблене під час порятунку дітей Фото: ДСНС

У ДСНС повідомили, що локалізували пожежу у дитсадку.

"На момент обстрілу в укритті перебували 48 дітей, всіх евакуювали в безпечне місце. На жаль, 1 людина загинула, ще 6 постраждали", — зазначили рятувальники.

Також спалахнула пожежа у багатоквартирному будинку і складській будівлі, яка не експлуатується.

Усі діти вціліли попри удар по дитсадку Фото: ДСНС

Нагадаємо, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов інформував, що у важкому стані перебували чоловік і жінка з опіками. Згодом він повідомив про загибель 40-річного чоловіка.

Вранці 22 жовтня внаслідок атаки ЗС РФ загинули троє членів однієї родини на Київщині. Ворожий "Шахед" влучив у кімнату, де перебувала жінка з 6-місячною донькою та 12-річною племінницею, усі вони загинули.