Удар по дитсадку в Харкові: кількість постраждалих зросла, поранено дитину

Унаслідок удару по приватному дитячому садку в Холодногірському районі Харкова кількість постраждалих зросла.

Наразі відомо про 10 травмованих. Серед постраждалих — п'ятирічна дівчинка. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Раніше він інформував, що внаслідок ворожої атаки загинув 42-річний комунальник — озеленювач КП "Шляхрембуд", який саме прибирав вулицю. Поранення також дістали жінка, яка сиділа в припаркованому авто, та інші комунальники.

"Остаточні обставини роботи дитячого садка з'ясує слідство. Але я не раз говорив і повторюю: у Харкові потрібно будувати справжні сертифіковані садки під землею. Безпеку дітей потрібно гарантувати, а не сподіватися на везіння", — заявив Терехов.

У будівлі, де працював садок, також розташовувався Музей дитинства. Він знищений, розповів журналістам його керівник Валерій Лейко. Заклад користувався великою популярністю як у дітей, так і в батьків.

У ньому експонувалися іграшки, зокрема розвивальні, англомовна література про дитинство і література про Харків, мікроскоп.

"Усе було добре. Ось сьогодні я пішов на ринок зранку. Бачу: один "Шахед" летить, другий, потім третій, і після цього приїжджаю — і тут уже таке. Що з музеєм ще не знаю. З відео бачив, що багато води. Деякі експонати цілі, але багато валяється. Я не знаю, три вибухи", — згадує чоловік.

Окупанти вдарили по історичній будівлі близько 11 години ранку. У цей момент усередині перебували 48 дітей, яких виховательки встигли спустити в укриття. Щойно рятувальники дісталися до сховища, одразу ж почали евакуювати малечу.

За фактом воєнного злочину ЗС РФ, що спричинив смерть людини, порушено кримінальне провадження.

На те, що трапилося в Харкові, відреагувала і посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова, яка провела минулу ніч у ванній, ховаючись від небезпеки під час ракетно-дронового обстрілу Києва в ніч на 22 жовтня.

"Росіяни розбомбили український дитячий садок у центрі Харкова. Вони атакували дитячий садок трьома ударами безпілотників поспіль. Це не випадковість, не випадковий осколок — це були прямі попадання трьох різних керованих безпілотників! ...Ось так виглядає тероризм. Ось так виглядає чисте зло", — написала вона в соцмережі.

Нагадаємо, ЗС РФ масовано атакували Україну ракетами і дронами 22 жовтня. Вибухи прогриміли в різних областях.

Через численні удари по країні запровадили відключення світла.