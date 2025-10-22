Свет по графику: "Укрэнерго" ввело стабилизационные отключения по всей Украине

В Украине из-за критической ситуации в энергосистеме с 16:00 вводят почасовые отключения электроэнергии для населения и ограничения мощности для промышленных потребителей. Целью этих мероприятий является запитка длительно обесточенных потребителей.

По информации "Укрэнерго", в регионах, где ранее применяли аварийные отключения, начиная с 16:00 будут введены графики почасовых отключений (ГПВ). Объем их применения предусматривает до трех очередей одновременно.

Узнать точное время и продолжительность отключений по конкретному адресу можно на официальных страницах местных операторов системы распределения электроэнергии (облэнерго).

Кроме того, с 16:00 до 22:00 во всех регионах Украины будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Укрэнерго предупреждает, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому следить за актуальной информацией рекомендуется на страницах ваших облэнерго.

Потребителей также призывают использовать электроэнергию экономно, особенно если сейчас в вашем доме есть свет.

В частности, ДТЭК уже обнародовал графики стабилизационных отключений в Киеве и области на 22 октября. По команде Укрэнерго столица переходит из экстренных отключений к почасовым графикам стабилизации. В случае изменений компания обещает оперативно информировать через свой телеграмм-канал, призывая жителей делиться информацией с родственниками и друзьями.

Стоит заметить, что 22 октября, по данным "Укрэнерго", до этого большинство регионов Украины подверглись аварийным отключениям электроэнергии из-за масштабных ракетно-пушечных ударов по энергетической инфраструктуре. Потребление электричества остается высоким, поэтому жителей призывают экономно использовать электроприборы. Самая сложная ситуация наблюдается на Сумщине и Черниговщине, где оборудование пострадало больше всего, в то же время аварийные бригады работали над восстановлением энергоснабжения в условиях безопасности. Более того, в течение дня во всех областях действуют ограничения мощности для промышленных потребителей.

Напомним, что до этого графики отключения света были введены только в части регионов Украины, а в других область применялись экстренные отключения.

Также Фокус писал, что из-за ночных обстрелов часть жилых домов Киева временно осталась без горячей воды. По информации КГГА, поставки услуги приостановились из-за повреждения объектов критической инфраструктуры города.