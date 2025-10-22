Світло за графіком: "Укренерго" запровадило стабілізаційні відключення по всій Україні

В Україні через критичну ситуацію в енергосистемі з 16:00 запроваджують погодинні відключення електроенергії для населення та обмеження потужності для промислових споживачів. Метою цих заходів є заживлення довготривало знеструмлених споживачів.

За інформацією "Укренерго", у регіонах, де раніше застосовували аварійні відключення, починаючи з 16:00 будуть введені графіки погодинних відключень (ГПВ). Обсяг їх застосування передбачає до трьох черг одночасно.

Дізнатися точний час та тривалість відключень за конкретною адресою можна на офіційних сторінках місцевих операторів системи розподілу електроенергії (обленерго).

Крім того, з 16:00 до 22:00 в усіх регіонах України діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Укренерго попереджає, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тож слідкувати за актуальною інформацією рекомендується на сторінках ваших обленерго.

Відео дня

Споживачів також закликають використовувати електроенергію ощадливо, особливо якщо зараз у вашому будинку є світло.

Зокрема, ДТЕК вже оприлюднив графіки стабілізаційних відключень у Києві та області на 22 жовтня. За командою Укренерго столиця переходить з екстрених відключень до погодинних графіків стабілізації. У разі змін компанія обіцяє оперативно інформувати через свій телеграм-канал, закликаючи мешканців ділитися інформацією з родичами та друзями.

Варто зауважити, що 22 жовтня, за даними "Укренерго", до цього більшість регіонів України зазнали аварійних відключень електроенергії через масштабні ракетно-дронові удари по енергетичній інфраструктурі. Споживання електрики залишається високим, тому мешканців закликають економно використовувати електроприлади. Найскладніша ситуація спостерігається на Сумщині та Чернігівщині, де обладнання постраждало найбільше, водночас аварійні бригади працювали над відновленням енергопостачання за умов безпеки. Ба більше, протягом дня в усіх областях діють обмеження потужності для промислових споживачів.

Нагадаємо, що до цього графіки відключення світла були запроваджені лише у частині регіонів України, а в інших область застосовувалися екстрені відключення.

Також Фокус писав, що через нічні обстріли частина житлових будинків Києва тимчасово залишилася без гарячої води. За інформацією КМДА, постачання послуги призупинилося через пошкодження об’єктів критичної інфраструктури міста.