Нічна атака ЗС РФ: по Україні запроваджують погодинні відключення світла

У частині регіонів запроваджують графіки, щоб повернути світло споживачам, які вже тривалий час перебувають у блекауті. Окрім того, продовжують діяти аварійні відключення внаслідок ударів ЗС РФ.

"З метою заживлення довготривало знеструмлених споживачів — у частині регіонів замість застосованих раніше аварійних запроваджуються графіки погодинних відключень електроенергії (ГПВ)", — йдеться в оновленні щодо ситуації зі світлом, опублікованому "Укренерго" 22 жовтня.

Енергетики закликали шукати інформацію про час і тривалість відключень за конкретною адресою на офіційних сторінках обленерго відповідного регіону. Окрім того, у частині областей України продовжують діяти аварійні відключення світла, зумовлені наслідками ворожої атаки,

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках ваших обленерго", — наголосили в "Укренерго".

Українців, у яких наразі є світло, попросили використовувати його ощадливо.

У Києві, за даними ДТЕК, застосовуються екстрені відключення світла внаслідок нічної атаки. Мешканців столиці також закликали споживати електроенергію ощадливо.

Нагадаємо, частина житлових будинків Києва залишилась без гарячої води після нічних ударів ЗС РФ. У КМДА повідомили, що постачання призупинили у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Печерському, Подільському, Святошинському та Шевченківському районах.

По Запоріжжю вночі на 22 жовтня вдарили 12 російських "Шахедів", постраждали три райони міста. У частини містян зникли світло і газ, однак до півдня електропостачання вдалося відновити.