Ночная атака ВС РФ: по Украине вводят почасовые отключения света

В части регионов вводят графики, чтобы вернуть свет потребителям, которые уже длительное время находятся в блэкауте. Кроме того, продолжают действовать аварийные отключения в результате ударов ВС РФ.

"С целью оживления длительно обесточенных потребителей — в части регионов вместо примененных ранее аварийных вводятся графики почасовых отключений электроэнергии (ГПО)", — говорится в обновлении по ситуации со светом, опубликованном "Укрэнерго" 22 октября.

Энергетики призвали искать информацию о времени и продолжительности отключений по конкретному адресу на официальных страницах облэнерго соответствующего региона. Кроме того, в части областей Украины продолжают действовать аварийные отключения света, обусловленные последствиями вражеской атаки,

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах ваших облэнерго", — отметили в "Укрэнерго".

Відео дня

Украинцев, у которых сейчас есть свет, попросили использовать его экономно.

В Киеве, по данным ДТЭК, применяются экстренные отключения света в результате ночной атаки. Жителей столицы также призвали потреблять электроэнергию экономно.

Напомним, часть жилых домов Киева осталась без горячей воды после ночных ударов ВС РФ. В КГГА сообщили, что поставки приостановили в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Печерском, Подольском, Святошинском и Шевченковском районах.

По Запорожью ночью на 22 октября ударили 12 российских "Шахедов", пострадали три района города. У части горожан пропали свет и газ, однако к полудню электроснабжение удалось восстановить.