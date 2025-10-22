ВС РФ нанесли 12 ударов "Шахедами" по Запорожью за ночь: что известно о последствиях (фото)

Ночью Запорожье оказалось под массированным ударом российских "Шахедов", последствия зафиксировали в трех районах города. Среди пострадавших есть дети, у более 120 человек повреждено жилье.

После полуночи 22 октября ВС РФ осуществили массированную атаку, запустив по Запорожью 12 БПЛА типа Shahed. В результате этого пострадали 13 человек, двое из которых — дети. Об этом сообщили в полиции Запорожской области.

"Люди получили ранения различной степени тяжести или отравление угарным газом. Всем пострадавшим оперативно оказана необходимая медицинская помощь", — передали в ведомстве.

Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров проинформировал, что более 120 человек заявили о повреждении жилья в результате ночной атаки. В том числе были зафиксированы обращения 28 человек, находящихся в особо уязвимом положении — получающих от государства льготы или помощь. Четверо жителей Запорожья нуждались в поселении в места временного проживания.

В результате ночной атаки в Запорожье повреждены жилые дома Фото: Запорожская ОВА

В Запорожском городском совете уточнили, что собрали данные 128 человек, чье жилье повреждено в результате удара ВС РФ. Из них: 43 человека в Вознесеновском районе, 44 человека — в Заводском, 41 человек — в Днепровском. Четырех человек разместили в пункте "Артак".

И.о. мэра Запорожья Регина Харченко отметила, что ночью Россия нанесла 12 ударов по трем районам города. По ее словам, оккупанты "всю ночь кошмарили Запорожье", в результате чего повреждены 15 многоэтажек, частные дома и нежилые помещения.

В результате атаки была повреждена критическая инфраструктура, примерно 2000 местных жителей остались без света. Однако в 11:58 электроснабжение в Запорожье восстановили. Также 48 потребителей после ночных ударов отключены от газоснабжения.

Фото последствий ночной атаки на Запорожье Фото: Запорожская ОВА

